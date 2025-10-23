Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας ανακοίνωσε την πιλοτική εφαρμογή του Σχεδίου «Επισκέπτης – Παρακολούθηση Προγράμματος», το οποίο αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που θέλουν να φοιτήσουν σε εγκεκριμένες σχολές ή οργανισμούς εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το νέο Σχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις φοιτητικής άδειας να αποκτήσουν ειδικό καθεστώς προσωρινής διαμονής για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, το Σχέδιο καλύπτει προγράμματα διάρκειας άνω των τεσσάρων μηνών που προσφέρονται από φορείς εγκεκριμένους από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ή το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται το κενό για πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για φοιτητική άδεια, προσφέροντας ειδικό καθεστώς προσωρινής διαμονής για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής προβλέπεται η χορήγηση 200 αδειών (100 ανά αρμόδια αρχή), οι οποίες θα δίνονται κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Μετανάστευσης στη Λευκωσία. Τα τέλη καθορίζονται σε €70 για έκδοση ή ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και €70 για την πρώτη εγγραφή στο Μητρώο Αλλοδαπών.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα (Αίτηση MVIS8 και Καταστάσεις Συνοδευτικών Εγγράφων), είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μετανάστευσης του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

