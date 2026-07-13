Η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην αυριανή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι, για την «Ημέρα της Βαστίλης», αποτελεί μια ακόμη πράξη στις αναβαθμισμένες σχέσεις στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα στις δημοκρατίες της Γαλλίας και της Κύπρου. Η συμμαχία των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα προχωρεί και η Κύπρος ετοιμάζεται να παραλάβει τα πρώτα γαλλικά συστήματα επικοινωνιών.

Είκοσι επίλεκτοι στο Παρίσι

Άγημα 20 επίλεκτων ατόμων από τα όπλα και τα σώματα της Εθνικής Φρουράς θα συμμετάσχει την Τρίτη, 14 Ιουλίου, στην παρέλαση στο Παρίσι για την εθνική εορτή της Γαλλίας (Ημέρα της Βαστίλης), την οποία θα παρακολουθήσει ανάμεσα σε άλλους επίσημους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Η Εθνική Φρουρά είχε συμμετάσχει με έξι άτομα στην παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας στο Παρίσι το 2008, ενώ το 2019 είχε συμμετάσχει σε παρέλαση για την εθνική ημέρα της Πολωνίας με τρία άτομα. Φέτος είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε μια τέτοια παρέλαση με αρκετά μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κυπριακό άγημα αποτελείται από 18 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και δύο αναπληρωματικούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο Παρίσι και συμμετέχουν στις πρόβες για την παρέλαση. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου, μεταβαίνει στη Γαλλία σήμερα Δευτέρα, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συμμετοχή του αγήματος προέκυψε κατόπιν πρόσκλησης της Γαλλίας και στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας.

Το ισχυρό στήριγμα της Κύπρου

Η αμυντική συνεργασία ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη Γαλλία χρονολογείται εδώ και δεκαετίες. Το Παρίσι ήταν από τις πρώτες πρωτεύουσες που ανταποκρίθηκαν θετικά, από τη δεκαετία του 90, στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να δημιουργήσει μια αποτρεπτική στρατιωτική δύναμη. Η συνεργασία αυτή διατηρήθηκε μέχρι και σήμερα, οπότε και καταγράφεται σημαντική αναβάθμιση.

Η Κύπρος προσπαθεί μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE να πετύχει αναβάθμιση της αμυντικής της ικανότητας και η Γαλλία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες αυτής της προσπάθειας.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων ανάμεσα στο Παρίσι και τη Λευκωσία, με τις οποίες μίλησε ο Φιλελεύθερος, η Κύπρος θα εξοπλιστεί με γαλλικά συστήματα μέσω του προγράμματος SAFE. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το 80% των εξοπλισμών που θα λάβει η Εθνική Φρουρά μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος θα είναι από τη Γαλλία.

Από τις πρώτες παραλαβές θα είναι συστήματα επικοινωνιών, τα οποία θα λαμβάνονται κατά διαστήματα.

Ως προς το πρόγραμμα SAFE, το κυπριακό Υπουργείο Άμυνας σε συνεννόηση με την Εθνική Φρουρά ετοίμασε κατάλογο αναγκών στο πλαίσιο του συνολικού ποσού των 1,18 δισεκατομμυριών ευρώ που θα λάβει η Κύπρος μέσω του προγράμματος. Η πρώτη δόση των κονδυλίων του SAFE που ανέρχονται στα 177 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη μπει στα κυπριακά ταμεία.

Το πρόγραμμα εκτείνεται σε βάθος χρόνου μέχρι το 2030 και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άρματα μάχης, πτητικά μέσα, drones και anti-drone συστήματα, πυρομαχικά και άλλα.

Ομιλία Πάλμα στον Κάμπο

Οφείλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μια λύση του κυπριακού προβλήματος, που να διασφαλίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, είπε την Κυριακή ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μνημόσυνο για τους πεσόντες της κοινότητας Κάμπου κατά την τουρκική εισβολή.

Σημειώνοντας το ανεκπλήρωτο χρέος απέναντι στην πατρίδα και στους ηρωικούς νεκρούς, ο κ. Πάλμας είπε ότι «έχουμε ιστορικό και εθνικό καθήκον να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα που διεξάγουμε, μέχρι να επιτύχουμε την πολυπόθητη απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».

Όπως είπε, «οφείλουμε με σύνεση και σωφροσύνη να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουμε μέχρι να καταλήξουμε σε μια λύση του κυπριακού προβλήματος, που να διασφαλίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Μια λύση που θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και θα διασφαλίζει, μέσα σε συνθήκες ειρήνης, ευημερίας και προόδου το μέλλον του συνόλου του κυπριακού λαού».

Αναφερθείς στους ήρωες Ιωάννη Αχιλλέως, Ανδρέα Γιωργαλίδη, Άρη Μαυροσκούφη, Χρίστο Καλαϊτζιή, Χριστάκη Χριστοδουλίδη, Θεμιστοκλή Δράκο, Ευάγγελο Ευρυπίδη, Χαράλαμπο Φαντάρο, Θεοχάρη Κιμή και Χαράλαμπο Αντωνίου, ο Υπουργός είπε ότι τα πεδία μαχών στα οποία αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους «αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της μαχητικότητας και του υψηλού ηρωισμού τους».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ευθύνη που έχουμε για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων κατοίκων της κοινότητας: του Ανδρέα Χριστοδουλίδη, του Ανδρέα Χριστοφόρου και του Θεοφάνη Ορφανού, αλλά και όλων των αγνοουμένων συμπατριωτών μας, ώστε να παύσει πλέον να υφίσταται η τραγική αυτή πτυχή της τουρκικής εισβολής.

Όπως είπε ο Υπουργός, «με την ανδρεία και το ψυχικό τους σθένος, υπό δραματικές και αντίξοες συνθήκες, σε μια πατρίδα που προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε, αναδείχθηκαν σε πρότυπα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας».