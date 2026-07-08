Συνάντηση στο Παρίσι θα έχουν την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ursula von der Leyen), για να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τη σημερινή συνάντηση των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayyip Erdoğan).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως πληροφορείται το philenews, μίλησε ήδη με τη φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησης που θα έχει η ίδια, καθώς και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα (António Costa), με τον Τούρκο Πρόεδρο. Η συνάντηση των τριών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Άγκυρα.

Πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών ΠτΔ–VDL αναφέρουν ότι οι δύο ηγέτες βρίσκονται στην ίδια γραμμή όσον αφορά το Κυπριακό και τα ευρωτουρκικά.

Τόσο ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης όσο και η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα βρίσκονται την ερχόμενη εβδομάδα στο Παρίσι, οπότε και συμφώνησαν να συναντηθούν για να συζητήσουν διεξοδικά τα αποτελέσματα των συνομιλιών στην Άγκυρα.

Στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα για να συμμετάσχει στους εορτασμούς της Εθνικής Εορτής της Γαλλίας, της επετείου της Άλωσης της Βαστίλης.

Στη φετινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι θα συμμετέχει και άγημα της Εθνικής Φρουράς.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν (Emmanuel Macron) προσκάλεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση. Στις 14 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παρίσι για να παραστεί στους εορτασμούς και στη στρατιωτική παρέλαση.