Η Κύπρος θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη.

Η κ. Χατζημανώλη πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Λονδίνο από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου, στο πλαίσιο της οποίας συμμετείχε σε εκδήλωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 137ης συνόδου του Συμβουλίου του IMO και είχε στόχο την προβολή της κυπριακής ναυτιλίας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Σε δήλωσή της στο ΚΥΠΕ, η Υφυπουργός ανέφερε ότι η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία να αναδειχθεί ο ουσιαστικός ρόλος της Κύπρου στη διεθνή ναυτιλία, σημειώνοντας ότι η χώρα παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως.

Οι βασικές προτεραιότητες

Η κ. Χατζημανώλη ανέδειξε ως βασικές προκλήσεις για τη διεθνή ναυτιλία:

την απανθρακοποίηση του τομέα,

του τομέα, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας,

την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας,

την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και ρεαλιστικές κοινές λύσεις.

Όπως τόνισε, η Κύπρος θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις και να παρεμβαίνει τόσο στον IMO όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας πολιτικές που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας, με τον ανθρώπινο παράγοντα στο επίκεντρο.

Η Υφυπουργός ευχαρίστησε επίσης τους λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τα στελέχη των ναυτιλιακών γραφείων της Κύπρου στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της κυπριακής προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η κ. Χατζημανώλη είχε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γενικής Αρχής Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Φαουάζ Αλ Σεχάλι.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας, την πράσινη μετάβαση, τη ναυτιλιακή ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στη συνάντηση εξετάστηκε επίσης η ολοκλήρωση Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Η επίσκεψη περιλάμβανε ακόμη επαφές με εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών, με στόχο την προώθηση του κυπριακού νηολογίου και την ενίσχυση της παρουσίας της κυπριακής ναυτιλίας στη διεθνή αγορά.