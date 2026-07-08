Νίκος Χριστοδουλίδης και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ursula von der Leyen) βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ενόψει της σημερινής συνάντησης που θα έχουν στην Άγκυρα οι επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ερντογάν (Recep Tayyip Erdoğan). Συνάντηση κατά την οποία θα συζητηθεί και το Κυπριακό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή ο κεντρικός άξονας πάνω στον οποίο κινούνται οι εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν θετικά την πορεία των προσπαθειών στο Κυπριακό.

Το δείπνο του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα (António Costa) και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η αναφορά από πλευράς Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην έκθεσή του για τις Καλές Υπηρεσίες στο Κυπριακό, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό.

Η επίσκεψη της Μαρία Άνχελα Ολγκίν (María Ángela Holguín) στις Βρυξέλλες για να συζητήσει με τους επικεφαλής των Θεσμών το πώς η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τις προσπάθειες Γκουτέρες (António Guterres) στο Κυπριακό.

Όλα, ωστόσο, εξαρτώνται από το πώς ο Ερντογάν θα τοποθετηθεί και ποιες κινήσεις είναι διατεθειμένος να κάνει για να βοηθηθεί η προσπάθεια στο Κυπριακό. Γι’ αυτό και η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με Κόστα και VDL έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας και ανταλλάσοντας μηνύματα ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν. Ενώ οι δύο αναμένεται να μιλήσουν ευθύς μετά το δείπνο με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Όλα εξαρτώνται από την Άγκυρα

Σε δηλώσεις του χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από τις συναντήσεις στην Άγκυρα. Ανέφερε ότι δεν μπορεί να προδικάσει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συζήτησης στο αυριανό δείπνο, αλλά εκείνο που ξέρει και είναι βέβαιος είναι «το τι θα μεταφερθεί από πλευράς του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την στρατηγική που εμείς αναδείξαμε, δηλαδή τη σύνδεση των ευρωτουρκικών με θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για να έχουμε θετικές εξελίξεις και στα ευρωτουρκικά».

«Όλα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά, τη στάση, το τι θα αναφέρει ο Τούρκος Πρόεδρος, η Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εμείς κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο, άρα να αναμένουμε αύριο και θα σας ενημερώσουμε. Θέλω να σας πω ότι είμαι σε συνεχή επαφή ειδικότερα, με την Πρόεδρο της Επιτροπής», ανέφερε.

Είπε περαιτέρω ότι τη Δευτέρα αντάλλαξε κάποια πολύ συγκεκριμένα μηνύματα με την Πρόεδρο της Επιτροπής και ότι συμφώνησαν και χθες να έχουν μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία.

Χαμόγελα για την αναφορά Γκουτέρες

Οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο ρόλο και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειές του για αναβίωση των συνομιλιών στο Κυπριακό είναι το πρώτο που κρατά η Λευκωσία από τις εκθέσεις που έχουν σταλεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Κυβερνητική πηγή, με την οποία μίλησε ο Φιλελεύθερος, σχολιάζοντας τις δύο εκθέσεις του ΓΓ για τις Καλές Υπηρεσίες στο Κυπριακό και τις δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο νησί, σημείωσε πως αυτό που «έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία είναι οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ειδικότερα, στη σημασία της στήριξης της ΕΕ στις προσπάθειες του ΓΓ ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις του, χθες, χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά στην ΕΕ στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τις Καλές Υπηρεσίες. Ενώ σημείωσε πως δεν αισθάνεται ότι δημιουργείται οποιοδήποτε πιεστικό χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τις αναφορές για να αδράξουν οι ηγέτες την ευκαιρία στο Κυπριακό.

Αντίθετα, είπε, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, «εμείς επιδιώκουμε, αν είναι εφικτό και αύριο να έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση λύσης του Κυπριακού».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι ήταν οι δικές μας ενέργειες που οδήγησαν σε αυτή την κινητικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. «Και εκείνο που κρατώ από αυτή την έκθεση του Γενικού Γραμματέα και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, είναι η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν αυτή η επιδίωξη που ξεκίνησε να σας θυμίσω ακόμα και πριν την εκλογή μου είχα αναφερθεί σε αυτόν το ρόλο και κάποιοι μου άσκησαν κριτική και έκαναν ειρωνικές αναφορές», επισήμανε.

Εκτιμήσεις της Λευκωσίας

Η Λευκωσία -σύμφωνα με κυβερνητική πηγή- εκτιμά πως οι αναφορές αυτές «επιβεβαιώνουν μια σταθερή και συνειδητή επιδίωξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη από την πρώτη στιγμή: την ενεργότερη και ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και προς ενίσχυση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα».

Περαιτέρω, η κυπριακή Κυβέρνηση σημειώνει το ότι ο Γενικός Γραμματέας βλέπει παράθυρο ευκαιρίας και «αυτή είναι και η δική μας ανάγνωση και οφείλεται στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από πλευράς μας από την πρώτη στιγμή».

Η ίδια κυβερνητική πηγή πρόσθεσε πως «από την πρώτη στιγμή εργαζόμαστε ώστε να δημιουργηθεί αυτό το παράθυρο και να αξιοποιηθεί πλήρως, με σοβαρότητα, συνέπεια και προσήλωση στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Οι εκθέσεις -σύμφωνα με μια πρώτη ανάγνωση που έγινε από πλευράς Λευκωσίας- επιβεβαιώνουν, την ίδια ώρα, τη συνέχιση της εμπλοκής του Γενικού Γραμματέα για την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού και καταγράφουν ως θετική εξέλιξη την εντατικοποίηση του διαλόγου ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Σε ό,τι αφορά τα Βαρώσια, εκτίμηση είναι πως «οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα είναι σαφείς και σημαντικές. Ο ΓΓ ΟΗΕ δηλώνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και επαναλαμβάνει ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών παραμένει αναλλοίωτη. Η αναφορά στα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην ανάγκη συμμόρφωσης με αυτά επιβεβαιώνει ότι το πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου παραμένει ξεκάθαρο και δεσμευτικό».

Τέλος, υπογραμμίζεται το ότι «καμία ενέργεια που δημιουργεί νέα τετελεσμένα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Υπάρχουν και τα σημεία διαφωνίας

Κληθείς να σχολιάσει ότι στην έκθεση του ΓΓ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφέρεται ότι τρεις Ελληνοκύπριοι έχουν πυροβολήσει Κυανόκρανους, ο Πρόεδρος είπε ότι «υπάρχει πάντα μια προσέγγιση από πλευράς των ΗΕ την οποία δεν ασπάζομαι, προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν γράψουν κάτι αρνητικό για τη μια πλευρά θα βρουν να γράψουν και για την άλλη. Αυτό δεν γίνεται σήμερα, γίνεται διαχρονικά». Ανέφερε πως κρατά την ουσία ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο Κυπριακό μετά από πάρα πολλά χρόνια και η οποία ξεκίνησε και με τις δικές μας επίμονες προσπάθειες και ευελπιστούμε να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.

Σε ερώτηση αν βλέπει κάποια πράγματα αντιφατικά, με δεδομένο ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι είναι άπιαστη η λύση χωρίς τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όμως τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη διαπραγμάτευση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

«Η ίδια η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, όταν επισκέφθηκε την τελευταία φορά την Κύπρο, μετέφερε και στους δύο ηγέτες ότι η επικέντρωση στη βάση των οδηγιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι η ουσία του Κυπριακού με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών», είπε ο Πρόεδρος.