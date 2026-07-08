Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου που εφαρμόζει το υπουργείο Υγείας πλην όμως, κάποιοι πολίτες, την τελευταία εβδομάδα, παραλαμβάνοντας τον φάκελο που τους έχει αποσταλθεί, διαπιστώνουν ότι τα αναλώσιμα που καλούνται να χρησιμοποιήσουν, φέρουν ξεπερασμένη ημερομηνία λήξης.

Αποτέλεσμα, βεβαίως, να μην προχωρούν στην απαραίτητη διαδικασία φοβούμενοι για την αξιοπιστία της εξέτασης στην οποία καλούνται να υποβληθούν, ενώ αρκετοί έχουν ήδη επικοινωνήσει με το υπουργείο Υγείας εκφράζοντας και την ανησυχία αλλά και την έντονη δυσαρέσκεια τους.

Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες πολίτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 50-70 ετών παραλαμβάνουν μέσω ταχυδρομείου φακέλους οι οποίοι περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για να υποβληθούν στη σχετική εξέταση.

Βάσει της διαδικασίας, οι πολίτες τοποθετούν το δείγμα (κόπρανα) εντός του φιαλιδίου που τους αποστέλνεται και το παραδίδουν σε συγκεκριμένα σημεία για τα οποία ενημερώνονται μέσω του έντυπου υλικού που παραλαμβάνουν.

Όσοι, ωστόσο, έλαβαν τον φάκελο τους τις τελευταίες ημέρες, βρέθηκαν προ εκπλήξεως αφού το μπουκαλάκι με το αντιδραστήριο που καλούνται να χρησιμοποιήσουν φέρει ως ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου 2026.

Παρά το γεγονός ότι από την ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, κάποιοι πολίτες αποτάθηκαν στους γιατρούς τους προκειμένου να ρωτήσουν εάν είναι ασφαλές, για σκοπούς αξιοπιστίας αποτελεσμάτων, να προχωρήσουν στην απαραίτητη διαδικασία. Αποτέλεσμα, βεβαίως, ήταν να αρχίσει να συζητείται το ζήτημα και μεταξύ των γιατρών.

Το πρόβλημα τέθηκε από τον «Φ» ενώπιον του υπουργείου Υγείας, το οποίο παραδέχεται το γεγονός ότι στα χέρια μερίδας πολιτών υπάρχει το ενδεχόμενο να φθάνουν ληγμένα αναλώσιμα, ωστόσο, δίνει τη δική του εξήγηση, παραπέμποντας, μεταξύ άλλων και στην καθυστέρηση που, κάποιες φορές, παρατηρείται στην παράδοση των φακέλων από πλευράς Ταχυδρομείου.

Όπως πληροφορούμαστε, τους προηγούμενους μήνες στάλθηκαν μαζικά 10.000 φάκελοι οι οποίοι δεν ήταν δυνατό να παραδοθούν ταυτόχρονα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις, οι φάκελοι να φθάνουν στους παραλήπτες τους μερικές μόνο ημέρες πριν τις 30 Ιουνίου ή μερικές ημέρες αργότερα, όπως για παράδειγμα ο πολίτης που επικοινώνησε χθες με τον «Φ».

Το υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας την ανησυχία γιατρών και πολιτών αποτάθηκε και στην κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία ενημέρωσε επίσημα ότι το αντιδραστήριο στο συγκεκριμένο μπουκαλάκι έχει διάρκεια ασφαλούς «ζωής» μέχρι και έναν μήνα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτό, ως ημερομηνία λήξης.

«Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να αποταθούν στο υπουργείο Υγείας για να προμηθευτούν με καινούρια αναλώσιμα προκειμένου να μην ανησυχούν για το αποτέλεσμα της εξέτασης τους».

Όπως επισημάνθηκε, παράλληλα, υπάρχει και αριθμός πολιτών που έλαβαν έγκαιρα τους φακέλους τους, αλλά αμέλησαν να κάνουν την εξέταση με αποτέλεσμα να παρέλθει ο χρόνος και τελικά να ξεπεραστεί και η ημερομηνία λήξης του αντιδραστηρίου. «Και αυτοί οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν καινούριο φάκελο από το υπουργείο Υγείας και το ίδιο ισχύει και για όσους πιθανόν να παραλάβουν καθυστερημένα τον φάκελο τους το επόμενο διάστημα».

Τα «στραβά», ωστόσο, στην όλη υπόθεση δεν μένουν εδώ, αφού την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας παραλαμβάνει κατά εκατοντάδες, ως επιστροφές, φακέλους που είχε αποστείλει σε πολίτες από τον περασμένο Απρίλιο, επειδή οι παραλήπτες είτε άλλαξαν σπίτι, είτε εξακολουθούν να έχουν καταχωρημένη ως διεύθυνση τους στο Γενικό Σύστημα Υγείας το ιατρείο του προσωπικού τους γιατρού, που ενδεχομένως να έχει μεταφερθεί σε άλλο κτήριο.

Αυτό συμβαίνει επειδή κατά την έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ, αρκετοί προσωπικοί γιατροί είχαν εγγράψει οι ίδιοι τους δικαιούχους τους στο Σύστημα καταχωρώντας τη δική τους ταχυδρομική διεύθυνση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση του γιατρού να εμφανίζεται, λανθασμένα, ως η διεύθυνση του δικαιούχου, στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προχώρησε ποτέ σε επικαιροποίηση των προσωπικών του δεδομένων στο σύστημα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως πληροφορούμαστε, οι προσωπικοί γιατροί διανέμουν τους φακέλους στους νόμιμους παραλήπτες τους, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι γιατροί έχουν μεταφερθεί σε άλλο κτήριο/ ιατρείο και έτσι οι φάκελοι επιστρέφουν μέσω ταχυδρομείου στο υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξασφάλισε ο «Φ», στο Υπουργείο έχουν επιστραφεί ήδη γύρω στους 1.000 φακέλους γεγονός που σίγουρα επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

Αναφέρεται ότι το πρόγραμμα θα διακοπεί μέχρι τα μέσα του φθινοπώρου, για πρακτικούς λόγους και κυρίως εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δειγμάτων.