Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού, η οποία συστάθηκε από την πρώτη στιγμή μετά τη διπλή τραγωδία που σημειώθηκε από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αισχύλου στη Γερμασόγεια. Η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου.

Σήμερα διενεργήηκε η νενομισμένη νεκροτομή στις σορούς των δύο θυμάτων από τον ιατροδικαστή Δρ. Νικόλα Χαραλάμπους σύμφωνα με τον οποίο, ο θάνατος και των δύο θυμάτων οφείλεται στο σύνδρομο καταπλάκωσης. Από τις σορούς των δύο θυμάτων λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Νομική Υπηρεσία. Για την ώρα, οι ανακριτές δεν διερευνούν συγκεκριμένα αδικήματα, παρά μόνο τις συνθήκες κατάρρευσης της πολυκατοικίας και τους δύο θανάτους. Όπως μας ξεκαθαρίστηκε, εάν προκύψουν ποινικές ευθύνες και αδικήματα, αυτά θα εξεταστούν μετά από μελέτη της υπόθεσης και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα χέρια των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκεται και η τεχνική έκθεση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού, η οποία περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα όπως και την επικινδυνότητα της οικοδομής πριν από την κατάρρευση. Μάλιστα, με βάση τα ευρήματα του τεχνικού ελέγχου, η πολυκατοικία κατατάχθηκε στην κατηγορία Γ και χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, με ορατό κίνδυνο κατάρρευσης. Η εν λόγω έκθεση ετοιμάστηκε στις αρχές Μαρτίου του 2026 και ακολούθως στάλθηκαν επιστολές στους 9 ιδιοκτήτες για την ενημέρωσή τους σχετικά με την κατάσταση του κτιρίου και ότι η οικοδομή αποτελεί κίνδυνο τόσο για τους ιδιοκτήτες και ενοίκους όσο και για τους διερχόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η λήψη μέτρων είναι επιβεβλημένη.

Να σημειωθεί ότι ο διοικητικός φάκελος της οικοδομής έχει περιέλθει στην κατοχή της Αστυνομίας, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η αίτηση για την ανέγερση της πολυκατοικίας έγινε το 1979, ενώ η άδεια οικοδομής εκδόθηκε το 1982.

Η πολυκατοικία διαθέτει 6 διαμερίσματα στον πρώτο όροφο και 4 στον δεύτερο όροφο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των ιδιοκτήτων του δεύτερου ορόφου προχώρησε σε τροποποιήσεις και δημιούργησε δύο διαμερίσματα από ένα.

Οι ιδιοκτήτες του κτιρίου είναι συνολικά 9 άτομα, εκ των οποίων ένας Ελληνοκύπριος διέμενε στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Υπήρχε επίσης και ένα άδειο διαμέρισμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από αυτούς.

Όπως είχε γράψει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ το philenews, ένας από τους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες, είχε αποστείλει επιστολή στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού, ενημερώνοντας για τα σοβαρά προβλήματα στατικότητας που παρουσίαζε το κτίριο. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες για την άμεση λήψη μέτρων. Η επιστολή αυτή φαίνεται να υπήρξε η αφορμή για επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου από τον ΕΟΑ, με τους αρμόδιους λειτουργούς να το χαρακτηρίζουν επικίνδυνο.

Στο φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνονται δεκάδες καταθέσεις, τόσο από τραυματίες και ενοίκους που κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως, όσο και από γείτονες που ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Επίσης, καταθέσεις έδωσαν φιλικά πρόσωπα των δύο θυμάτων, καθώς και άτομα που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με το τραγικό περιστατικό. Επιπλέον, καταθέσεις έχουν δοθεί από λειτουργούς κυβερνητικών τμημάτων, αρμόδιους του Δήμου Γερμασόγειας, καθώς και από το ΕΟΑ Λεμεσού, ενώ αναμένονται και καταθέσεις από τους αντιδημάρχους του Δήμου Αμαθούντας και Γερμασόγειας.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι ανακριτικές αρχές έχουν συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία και καταθέσεις, τα οποία αναμένεται να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας. Ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζονται βρίσκονται έγγραφα και επιστολές που αφορούν την πολυκατοικία, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων του Δήμου Γερμασόγειας και του ΕΟΑ Λεμεσού.