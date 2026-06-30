Σε αναμονή της ολοκλήρωσης κρίσιμων γεωλογικών και άλλων επιστημονικών μελετών βρίσκονται οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, ώστε να ολοκληρώσουν τον φάκελο διερεύνησης για την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αισχύλου στη Γερμασόγεια, που σημειώθηκε στις 11 Απριλίου.

Οι Αρχές αναμένουν την έκθεση-πόρισμα από τις γεωλογικές εξετάσεις, όπως και δειγμάτων που έχουν ληφθεί από διάφορα σημεία της οικοδομής και οι οποίες έχουν ανατεθεί σε καθηγητές πανεπιστημίου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί η αιτία της κατάρρευσης του κτηρίου και κατά πόσο αυτή οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως μετατροπές, παρεμβάσεις ή άλλες αστοχίες.

Την ίδια ώρα, από τις μέχρι στιγμής έρευνες φαίνεται να προκύπτουν σημαντικά ευρήματα, αναφορικά με τα αίτια της κατάρρευσης, καθώς στην πολυκατοικία φαίνεται να είχαν γίνει παρεμβάσεις και ανακαινίσεις.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του «Φ», από μελέτες και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων προκύπτει ότι στην πολυκατοικία είχαν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις, ενώ έχει διαπιστωθεί και αστοχία στο έδαφος και στις θεμελιώσεις. Παράλληλα, φαίνεται να εντοπίζεται αυξημένη υγρασία στο έδαφος, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και λόγω ύπαρξης λάκκου αποχέτευσης δίπλα από τη θεμελιώδη δοκό.

Μάλιστα, ο λάκκος βρισκόταν σε χρήση λόγω πρόσφατης ανακαίνισης διαμερισμάτων, ενώ φαίνεται ότι είχαν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις με νέους εξωτερικούς σωλήνες, οι οποίοι κατέληγαν σε αυτόν. Όσον αφορά την αστοχία στη θεμελίωση, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή δεν μπορούσε να διαπιστωθεί οπτικά, ενώ εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι στο υπέδαφος υπήρχε υψηλό ποσοστό υγρασίας.

Η γεωλογική έκθεση-πόρισμα θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την υπόθεση, καθώς αναμένεται να τεκμηριώσει ή να αντικρούσει τις θέσεις των λειτουργών του ΕΟΑ Λεμεσού και του Δήμου Αμαθούντας. Με την ολοκλήρωση αυτού του σκέλους της έρευνας, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη τελικών αποφάσεων.

Οι ανακριτές, πριν από τη διαβίβαση του φακέλου, θα προβούν σε εισηγήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το ογκώδες μαρτυρικό υλικό, το οποίο αφορά τις συνθήκες της κατάρρευσης και την τραγική απώλεια των δύο θυμάτων.

Σημειώνεται ότι στα χέρια των Αρχών βρίσκεται εδώ και περίπου δύο εβδομάδες έκθεση με τα ευρήματα και το πόρισμα εμπειρογνώμονα, ο οποίος είχε διοριστεί από τον ΕΟΑ Λεμεσού για τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης.

