Η Οργάνωση Επαγγελματιών Πατατοπαραγωγών αποφάσισε το βράδυ της Τρίτης, σε ανοικτή συγκέντρωση στο Λιοπέτρι, να διεκδικήσει άμεσες λύσεις στα αυξημένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, διοργανώνοντας εκδήλωση διαμαρτυρίας μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις.

Στο επίκεντρο της συγκέντρωσης βρέθηκαν η λειψυδρία, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι αποζημιώσεις για το απολεσθέν εισόδημα και η παραχώρηση του νερού για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Σε δήλωσή του ο Ανδρέας Κάρυος, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Πατατοπαραγωγών, ανέφερε ότι στη συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν και οι αγροτικές οργανώσεις, αποφασίστηκε να διοργανωθεί «δυναμική εκδήλωση που θα γίνει συντονισμένα μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις για όλους τους κλάδους».

Την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι το μέγεθος και ο τρόπος της εκδήλωσης διαμαρτυρίας θα αποφασιστεί μετά από διαβουλεύσεις που θα έχουν οι διοργανωτές με διάφορα Υπουργεία, το Τμήμα Δασών, και την Υπουργό Γεωργίας, η οποία, όπως ανέφερε, έχει ορίσει συνάντηση μαζί τους.

Καταληκτικά, ο κ. Κάρυος εξέφρασε την ελπίδα ότι «η ανταπόκριση για επίλυση των προβλημάτων θα είναι θετική ούτως ώστε να κρατήσουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας».

ΚΥΠΕ