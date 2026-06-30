Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, σε ειρηνική διαμαρτυρία κατά της σύγκλησης του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα σε κυπριακό θέρετρο, από τις 30 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε έπειτα από κάλεσμα οργανώσεων, κομμάτων και συλλογικοτήτων, οι οποίες καταγγέλλουν την πρωτοβουλία ως διαδικασία που, όπως υποστηρίζουν, παρακάμπτει τον ΟΗΕ, αποκλείει τους Παλαιστινίους και παρέχει πολιτική νομιμοποίηση σε σχεδιασμούς που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Freedom for Palestine», «Η σιωπή είναι συνενοχή – Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Στον ιμπεριαλισμό καμία υποταγή – Η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Καταδικάζουμε τη στήριξη Χριστοδουλίδη στη γενοκτονία – Όχι στο όνομά μας» και «Παλαιστίνη: 75 χρόνια ομηρίας – Not in our name».

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, μεταξύ των οποίων «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Stop the genocide, free Palestine», «Το Ισραήλ σκοτώνει αμάχους και παιδιά» και «Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απαγγέλθηκαν επίσης ποιήματα από την ηθοποιό Πόπη Αβραάμ.

Εκ μέρους της Κοινωνικής Συμμαχίας και ως συντονίστρια της διαμαρτυρίας, η Μέλανη Στέλιου ανέφερε ότι το λεγόμενο, όπως είπε, Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας «δεν είναι μια ειλικρινής διεθνής πρωτοβουλία», υποστηρίζοντας ότι παρακάμπτει τα Ηνωμένα Έθνη, αποκλείει τους Παλαιστινίους και δίνει στο Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, θέση στο τραπέζι των συνομιλιών.

Η κ. Στέλιου είπε ότι οι διαδηλωτές ζητούν από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποσύρει τη στήριξή της προς την πρωτοβουλία και να τηρήσει, όπως ανέφερε, το διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, την άμεση και μόνιμη εκεχειρία και το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση. «Απαιτούμε δικαιοσύνη, απαιτούμε ειρήνη, απαιτούμε λευτεριά στην Παλαιστίνη», είπε.

Ο Στέφανος Ευαγγελίδης, εκ μέρους της ACCEPT, είπε ότι οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό «για τη Γάζα, για τους νεκρούς, τους πεινασμένους, τους ξεριζωμένους», αλλά και για κάτι που, όπως ανέφερε, γίνεται στην Κύπρο «με την υπογραφή της δικής μας Kυβέρνησης».

Ανέφερε ότι μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η διεθνής κοινότητα έθεσε κανόνες ώστε, όπως είπε, να μην επιτρέπεται η σφαγή αμάχων, η λιμοκτονία ενός λαού, η αρπαγή γης και η γενοκτονία. Υποστήριξε ότι το διεθνές δίκαιο αποτελεί «τη μόνη ασπίδα» της Κύπρου και πρόσθεσε ότι η χώρα, ως νησί που γνώρισε τη διχοτόμηση και τα ανεφάρμοστα ψηφίσματα, δεν μπορεί να σιωπά μπροστά στην παραβίασή του.

Ο κ. Ευαγγελίδης είπε ακόμη ότι «μια φιλία που ζητά να προδώσουμε τις αρχές μας δεν ήταν ποτέ φιλία», σημειώνοντας ότι τα κινήματα βρίσκονται εκεί για να κρατήσουν ζωντανή την υπόσχεση «ποτέ ξανά σε κανέναν». «Δεν σωπαίνουμε. Δεν συναινούμε. Όχι στο όνομά μας, όχι στο έδαφός μας», ανέφερε.

Ο Νίκος Τριμικλινιώτης, εκ μέρους του Far Right Watch Cy, ανέφερε ότι η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε επειδή, όπως υποστήριξε, η νομιμοποίηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» γίνεται στην Κύπρο. Είπε ότι η διαδικασία δεν αποτελεί ειρηνευτική πρωτοβουλία, αλλά «άμεση επίθεση» σε ό,τι έχει απομείνει, όπως ανέφερε, από το διεθνές δίκαιο και το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Τριμικλινιώτης υποστήριξε ότι το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης είναι «προσωπικό εργαλείο» του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και ένας μηχανισμός που επιχειρεί, όπως είπε, να αποφασίσει για το πολιτικό μέλλον του παλαιστινιακού λαού χωρίς τους ίδιους τους Παλαιστινίους. Πρόσθεσε ότι ο κυπριακός λαός γνωρίζει τι σημαίνει να σχεδιάζουν άλλοι για το μέλλον του «πίσω από την πλάτη του» και κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία να αρνηθεί οποιαδήποτε πολιτική νομιμοποίηση της πρωτοβουλίας.

Σε συλλογική δήλωση που αναγνώστηκε εκ μέρους των διοργανωτών, αναφέρθηκε ότι η πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αποτελεί, κατά τους ίδιους, «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «άμεση επίθεση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών».

Οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι, παρά τη θέση της κυπριακής Κυβέρνησης πως δεν είναι διοργανώτρια ή συνδιοργανώτρια, η στήριξη προς το Συμβούλιο, η ιδιότητα του παρατηρητή και η διευκόλυνση της συνόδου συνιστούν επικίνδυνη επικύρωση ενός «στερούμενου νομιμοποίησης» οργάνου.

Κάλεσαν, τέλος, την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποσύρει αμέσως την υποστήριξή της προς την πρωτοβουλία, να μην παρέχει χώρο ή πολιτική νομιμοποίηση στις δραστηριότητές της και να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο, στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, στην άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, στην απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και στο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση μέσω της ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

ΚΥΠΕ