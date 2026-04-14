Δύο βασικά ζητήματα γύρω από το μείζον θέμα του συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το υπουργείο Παιδείας εντός Μαΐου, καθώς ο χρόνος όχι μόνο πιέζει, αλλά ήδη μετρά αντίστροφα.

Το γεγονός ότι η νομοθεσία τώρα προνοεί την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων το 2027, πιέζει αρκετά για τη λήψη αποφάσεων, και ταυτόχρονα, δημιουργεί έντονες αντιδράσεις, ανησυχίες και προβληματισμούς στους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», τον ερχόμενο μήνα το υπουργείο Παιδείας πρέπει να έχει λύσεις σε δύο βασικά σημεία του όλου ζητήματος. Το ένα αφορά, το τι θα κάνει και πώς θα προχωρήσει σχετικά με την επικείμενη κατάργηση του καταλόγου διοριστέων το 2027 και το δεύτερο αφορά, την ανάγκη διόρθωσης των στρεβλώσεων που υπάρχουν στις εξετάσεις διορισίμων. Το σημείο αυτό, αναγνωρίζεται και από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο θεωρεί πως υπάρχουν προβλήματα που πρέπει άμεσα να επιλυθούν.

Την ίδια ώρα, οι πιέσεις και οι φωνές από πλευράς εκπαιδευτικών και για τα δύο πιο πάνω θέματα, είναι έντονες. Μιλούν για ένα αδιέξοδο το 2027, το οποίο εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, θα δημιουργήσει πολλά και αλυσιδωτά προβλήματα στη διαδικασία διορισμών εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία, μεταξύ των οποίων μεγάλα κενά στη στελέχωση σχολείων αλλά και στην εξεύρεση εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα, επισημαίνουν πως για ακόμα μια φορά τα αποτελέσματα των εξετάσεων διορισίμων, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα, καταδεικνύουν τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν και τις στρεβλώσεις στην όλη διαδικασία και φιλοσοφία του εγχειρήματος αυτού.

Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση της ΠΟΕΔ για το θέμα, η οποία ζητά τη διατήρηση του καταλόγου και μετά το 2027. Όπως σημειώνει «η ψήφιση του νόμου το 2015, που εισήγαγε το σημερινό σύστημα, το οποίο μετά και τα πρόσφατα αποτελέσματα των εξετάσεων, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι είναι προβληματικό, αποτέλεσε μια βεβιασμένη και εσφαλμένη πολιτική απόφαση που αγνόησε τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις και τις εκκλήσεις μας από την πρώτη στιγμή, ούτε η Εκτελεστική ούτε η Νομοθετική Εξουσία προέβησαν σε οποιαδήποτε ουσιαστική διόρθωση της κατάστασης, τα έντεκα χρόνια που ακολούθησαν της ψήφισης και της εφαρμογής της εν λόγω Νομοθεσίας», Αναφέρει, ακόμη πως το νέο σχέδιο διορισμών, βασισμένο στις εξετάσεις για την κατάρτιση των Πινάκων Διορισίμων, έχει αποδείξει στην πράξη τις σοβαρές του αδυναμίες και στρεβλώσεις, προσθέτοντας πως «η κατάργηση του Καταλόγου Διοριστέων το 2027, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσει σε θυματοποίηση εκατοντάδων εκπαιδευτικών που υπηρετούν ως συμβασιούχοι ή αντικαταστάτες, στελεχώνοντας και υπηρετώντας καθημερινά τα δημόσια σχολεία. Την ίδια ώρα, είναι πέραν από βέβαιο ότι με την κατάργησή του, θα παρατηρηθεί περαιτέρω υποστελέχωση των σχολείων τόσο σε αντικαταστάτες όσο και σε συμβασιούχους εκπαιδευτικούς».