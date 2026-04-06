Πράσινο φως με 26 ψήφους υπέρ (11 εναντίον) άναψε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, τα οποία ετοιμάστηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου συστήματος αξιολόγησης και αποτελούν βασικό μέρος της νομοθεσίας, όπως αυτή ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα, ψηφίστηκε με 22 ψήφους υπέρ και 13 εναντίον, τροπολογία του ΔΗΣΥ, με βάση την οποία καθήκοντα που απορρέουν από τους κανονισμούς, να συζητούνται στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου, ως εκ τούτου, με την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών καθώς και στήριξη στην άσκηση καθηκόντων από τους εκπαιδευτικούς. Κάτι το οποίο θεωρείται ότι στηρίζει και τις σχολικές μονάδες όσον αφορά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το σύστημα αξιολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία κρίθηκαν ως ιδιαίτερα σημαντικά για το υπουργείο Παιδείας αλλά και αποτέλεσαν σημείο διαφωνίας εκπαιδευτικών κινήσεων και φορέων, δεν πέρασαν εύκολα, χωρίς συζήτηση από την Ολομέλεια.

Βουλευτές από το βήμα του κοινοβουλίου εξέφρασαν επιφυλάξεις και προβληματισμούς, ενώ αναμένουν εκ νέου ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας για τα χρονοδιαγράμματα του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και για το τι θα εφαρμοστεί, πότε και πώς.