Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του χτες, 15/7/2026, μετά το τρισάγιο στους τάφους όσων έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και τη δημοκρατία, προέβη σε βαρυσήμαντες δηλώσεις που, ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε τα κόμματα φαίνεται να αντιλήφθηκαν τη σημασία τους. Τέσσερεις φορές επανέλαβε την ίδια δήλωση, την οποία κωδικοποίησε στο τέλος των δηλώσεων του. Είπε:

«Εκείνο που κρατώ από τη συνάντησή μου χθες (προχθές) με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν) είναι δύο σημεία.

>Πρώτον, ότι η λύση πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη ορολογία που χρησιμοποίησε η Πρόεδρος της Επιτροπής και προς εμένα χθες, αλλά και προς τους συνομιλητές της στην Τουρκία, αλλά και προς τον ΓΓ των ΗΕ. Και να σας θυμίσω ότι αυτή η αναφορά περιήλθε για πρώτη φορά στην, θεωρώ, ιστορικού περιεχομένου επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου τον Μάρτιο στη Γενεύη, όταν έγινε η πρώτη διευρυμένη συνάντηση. Πριν ξεκινήσουμε, είχε σταλεί μια από κοινού επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που για πρώτη φορά μιλάνε τόσο συγκεκριμένα για το περιεχόμενο λύσης. Άρα, αυτό ήταν το πρώτο.

>Το δεύτερο, είναι οι όποιες εξελίξεις, θετικές εξελίξεις που αφορούν τα ευρωτουρκικά προϋποθέτουν ουσιαστικές και συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

»Αυτά τα δύο, θεωρώ, είναι τα πιο σημαντικά από τη συνομιλία με την Πρόεδρο της Επιτροπής, πέραν του γεγονότος ότι η ίδια μου είπε πως ό,τι θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάντοτε στη διάθεσή μας. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού».

Η πιο πάνω δήλωση του Προέδρου είναι εξαιρετικής σημασίας επειδή δεν αναφέρθηκε καθόλου ούτε στη διζωνική ούτε παπαγάλισε τα γνωστά περί Crans Montana ούτε, φυσικά, σε λύση δύο κρατών.

Ας προσεχθούν οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν: «Η λύση πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και για να υπερτονιστεί και υπογραμμιστεί η σημασία αυτής της πρότασης, ο Πρόεδρος πρόσθεσε: «Αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη ορολογία που χρησιμοποίησε η Πρόεδρος της Επιτροπής και προς εμένα χθες, αλλά και προς τους συνομιλητές της στην Τουρκία, αλλά και προς τον ΓΓ των ΗΕ».

Ανακύπτουν, όμως, μερικά κρίσιμα ερωτήματα.

>Πρώτον, ο Πρόεδρος εννοεί αυτά τα βαρυσήμαντα που είπε; Αν τα εννοεί, οφείλει να προχωρήσει και να τα απαιτήσει, να τα υλοποιήσει, αφού ήδη είναι ενήμεροι οι Τούρκοι και ο ΓΓ του ΟΗΕ. Ανεξαρτήτως εσωτερικών αντιδράσεων από τους γνωστούς τουρκοδιζωνιστές, επειδή ξανά διακυβεύεται η επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού Ελληνισμού.

>Δεύτερον, ακυρώνεται και αναιρείται η πορεία προς την τουρκοδιζωνική; Δηλ., επιτέλους, γίνεται σεβαστό το ΟΧΙ του 2004 στο τερατούργημα Ανάν και, δι’ αυτού, στη διζωνική; Αν ναι, ο Πρόεδρος να το πει και να εξηγήσει γιατί και πώς προέκυψε αυτή η αλλαγή πλεύσης.

>Τρίτον, αν ισχύουν τα πιο πάνω, πώς θα πάει σε ενδεχόμενες συνομιλίες; Πάνω σε ποια βάση πιθανόν να επαναρχίσουν; Σε όσα ο Πρόεδρος δήλωσε πιο πάνω ή στη γνωστή αχώνευτη καραμέλα της ρατσιστικής, αντιδημοκρατικής και αντιευρωπαϊκής τουρκοδιζωνικής που παραβιάζει όλες τις αρχές και αξίες της ΕΕ και του ΟΗΕ;

>Τέταρτον, αφού αυτή είναι και η επίσημη θέση της ΕΕ, Κυπριακή Δημοκρατία και ΕΕ θα εμμείνουν μέχρι τέλους; Η ΕΕ όντως θα επιτελέσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναζήτηση λύσης «απόλυτα συμβατής με τις αρχές, τις αξίες, και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»; Ανεξαρτήτως τουρκικών αντιδράσςεων;

>Πέμπτον, ποια είναι η θέση του ΓΓ του ΟΗΕ που, μετά τις πιο πάνω δηλώσεις του Ν. Χριστοδουλίδη, φαίνεται να αλλάζει δραματικά η γνωστή αδιέξοδη διαδικασία που διαρκεί δεκαετίες;

>Έκτον, η Αθήνα είναι ενήμερη αυτής της κατ’ ισχυρισμόν αλλαγής πορείας; Συναινεί και υποστηρίζει;

>Έβδομον, οι άλλοι διαμεσολαβούντες – Εγγλέζοι, Αμερικανοί – είναι ενήμεροι; Συμφωνούν με την εξαγγελθείσα αλλαγή πορείας στο Κυπριακό; Είναι αποτέλεσμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα; Και η Κολομβιανή Ολγκίν, με όσα προετοιμάζει για το Κυπριακό; Φούμαρα το δήθεν σχέδιο της ή καπνογόνο για εξαπάτηση των Κυπρίων;

>Όγδοον και σπουδαιότερον: Η αντίδραση της Τουρκίας είναι εκ προοιμίου δεδομένη: Δεν αποδέχεται πρωταγωνιστικό ρόλο της ΕΕ και απορρίπτει λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι ενήμερη της θέσης της ΕΕ-Κυπριακής Δημοκρατίας για «λύση απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της ΕΕ». Η Άγκυρα συμφωνεί; Δεν υπάρχει καμία ένδειξη, έστω, επί του προκειμένου.

Άρα, πώς θα προχωρήσει μια διαδικασία που ήδη τυμπανοκρουστικά προαναγγέλλεται αλλά… σε ποια συμφωνημένη βάση; Διζωνική; Δύο κράτη; Χαλαρή ομοσπονδία, που οδηγεί σε συνομοσπονδία δύο ανεξάρτητων κρατών ή μια ομοσπονδία «τουρλού-τουρλού» και «μιξ διάφορα» με κατάληξη τον έλεγχο της Κύπρου από την Τουρκία και την τουρκοποίηση της;

Είναι αυτονόητο ότι ο Ν. Χριστοδουλίδης οφείλει… χτες πολλές εξηγήσεις για τις πιο πάνω πολύ ορθές δηλώσεις του. Η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην ΕΕ για δύο λόγους. Πρώτον, για να διασφαλιστεί έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Δεύτερον, για να αναζητήσει λύση στο Κυπριακό στη βάση των αρχών, αξιών, του Δικαίου και του Κοινοτικού Κεκτημένου.

Οι δηλώσεις Χριστοδουλίδης εμπίπτουν ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό θα ισχύσει σε πιθανές, μελλοντικές συνομιλίες; Και με αυτό συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι; Ή είναι προεδρικά φούμαρα χωρίς κανένα αντίκρισμα για να χαριεντίζεται η πλέμπα.

Ναι, αλλά, οι λέξεις είναι οπλισμένα πιστόλια, είπε ο Γάλλος φιλόσοφος, Jean-Paul Sartre. Ο Ν. Χριστοδουλίδης πάτησε την σκανδάλη και ήδη έφυγαν οι λέξεις-σφαίρες που αναγράφουν πάνω τους: «Η λύση πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι πολίτες, καχύποπτοι, ανήσυχοι για όσα πολλά διαθρυλούνται αλλά δεν εξηγούνται, απαιτούν σήμερα ενημέρωση και γι’ αυτές τις προεδρικές δηλώσεις, που υποδηλούν, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, σωστή αλλαγή πλεύσης στο Κυπριακό και για όσα τεκταίνονται και κυοφορούνται, πάλι εν κρυπτώ και παραβύστω. Τέρμα οι ομφαλοσκοπήσεις, οι λεκανομαντείες και οι συνθηματολογικές, εντυπωσιοθρικές προεδρολογίες. Οι πολίτες απαιτούν σήμερα ενημέρωση, διαφάνεια, εξηγήσεις, διευκρινήσεις. Όχι άλλες συσκοτίσεις. Όχι άλλα ψεύδη. Όχι άλλες παραπλανήσεις.