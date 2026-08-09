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Ήταν επιθυμία της Μαριλένας Ραουνά να φύγει όπως ήρθε. Με ήθος και αξιοπρέπεια. Της ανατέθηκε μία αποστολή, έδωσε τον εαυτό της, να βγάλει την Κύπρο ασπροπρόσωπη και τα κατάφερε. Αυτό ήταν και το μόνο της κίνητρο σε όλη τη διάρκεια της θητείας της και τίποτε άλλο.

Η θητεία της ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η αναγνώριση για το έργο της είναι καθολική. Ξεχώριζε εξάλλου, για τη δουλειά της και τη μεθοδικότητα της. Οι άνθρωποι που δούλεψαν μαζί της, έχουν να πουν τα καλύτερα και για την εργατικότητα της, αλλά και το πρόσχαρο του χαρακτήρα της. Αθόρυβα, τις περισσότερες φορές κατάφερε να υλοποιήσει την αποστολή της, κερδίσει αναγνωρισιμότητα και εκτίμηση όχι μόνο στην κυπριακή πολιτική πραγματικότητα αλλά και στις Βρυξέλλες.

Φ.Δ.