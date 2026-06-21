Έδωσε τα διαπιστευτήριά του ως ο κορυφαίος παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών στις δύο νίκες τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο και την πρόκριση στους «32». Ο Φολαρίν Μπάλογκαν πέτυχε δύο γκολ στην πρεμιέρα εναντίον της Παραγουάης (4-1) ενώ ήταν ο MVP εναντίον της Αυστραλίας (2-0).

Κι όμως, σύμφωνα με άρθρο του BBC, ο 25χρονος επιθετικός ανήκει ακριβώς στην κατηγορία ανθρώπων που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν θα έπρεπε να δικαιούνται υπηκοότητα, στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής του πολιτικής! Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες σχετικά με το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου για τις αλλαγές στο θέμα της ιθαγένειας.

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