Αίτημα για παράταση του χρόνου διορισμού του για ακόμα δύο μήνες, υπέβαλε ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, Ανδρέας Πασχαλίδης, για τις ανακρίσεις και τις έρευνες στην υπόθεση του μονταρισμένου βίντεο, μέσω του οποίου περιγράφεται μηχανισμός διαφθοράς στο Προεδρικό.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ολόκληρη η γραπτή δήλωση του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στην παρουσία του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπεύθυνης Εισαγγελέως του Ποινικού Τομέα της Νομικής Υπηρεσίας, του Αρχηγού Αστυνομίας, του Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή και του Υπεύθυνου Ανακριτή της Αστυνομίας, σε σχέση με την πορεία των ερευνών για το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία “Emily Thompson” στις 08.01.2026.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, εξασφαλίστηκε με συντονισμένες ενέργειες ολόκληρο το πολύωρο βίντεο με όλες τις συνομιλίες, αποσπάσματα των οποίων είχαν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, το περιεχόμενο του οποίου αξιολογείται.

Παράλληλα, οι ανακριτές προέβηκαν στη λήψη μεγάλου αριθμού καταθέσεων και ενεργειών για εξασφάλιση μαρτυρίας από την Κύπρο και χώρες του εξωτερικού.

Με βάση τα πιο πάνω προέκυψε η ανάγκη για συνέχιση των ανακρίσεων. Ως εκ τούτου, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής, υπέβαλε αίτημα για παράταση του χρόνου διορισμού του για ακόμα δύο μήνες, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.