ΣΕ μια κοινωνία, που διαχρονικά αντιμετωπίζει φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής, οι εξαγγελίες και τα βαρύγδουπα λόγια δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει να υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση της διαχείρισης, που γίνεται για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Πρέπει, προφανώς, να υπάρχει στόχευση και να επιδιώκεται πρωτίστως ο σημαντικός περιορισμός τους.

ΑΣΦΑΛΩΣ και κάποιος θα ισχυρισθεί πως όλα αυτά δεν αναφέρονται τώρα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια. Και πως παρά τις εξαγγελίες, τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν εκλείψει. Δεν έχουν εκλείψει, παρά το γεγονός ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει βελτίωση. Υπάρχουν σήμερα περισσότερες δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά, το πρόβλημα παραμένει.

ΤΗΝ τελευταία περίοδο παρακολουθούμε το θέατρο του παραλόγου. Η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται από διάφορες ιστορίες, που δεν επιβεβαιώνονται. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι πως μέσα από την αφήγηση διαφόρων ιστοριών, παραμυθιών, μια μερίδα της κοινωνίας υιοθετεί μια τάση ισοπεδωτισμού και πλήρους άρνησης. Η κοινωνία χρειάζεται λύσεις σε μικρά ή μεγάλα προβλήματα και όχι, πλήρης άρνηση σε όλα.

ΤΟ να στήνονται λαϊκά δικαστήρια δεν είναι κάτι το καινούργιο. Δυστυχώς, μερικές φορές μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα εκφράζεται μίσος. Παρακολουθούμε μια ανθρωποφαγία. Και τούτο προφανώς και δεν εκφράζεται για πρώτη φορά. Αυτές οι συμπεριφορές είναι αδιέξοδες και τοξικές.

ΥΠΑΡΧΕΙ γενική παραδοχή ότι πρόσωπα, που υπηρετούν θεσμούς δεν ανταποκρίθηκαν ή και δεν ανταποκρίνονται στην αποστολή τους. Δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Κάποια πρόσωπα με τη στάση τους απαξιώθηκαν. Και μέσα από την απαξίωση των προσώπων απαξιώνονται, δυστυχώς, και οι θεσμοί. Κάποιες φορές δικαιολογημένα. Κάποιες άλλες όχι.

ΜΕΤΑΞΥ της πλήρους απαξίωσης και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης υπάρχει απόσταση. Σήμερα φαντάζει μεγάλη αυτή η απόσταση. Δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Θα χρειασθούν ανατροπές και μεγάλες αλλαγές. Και προσώπων και προσεγγίσεων.

ΤΑ προβλήματα για να αντιμετωπισθούν, να τύχουν σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης, χρειάζεται να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες. Επιβάλλεται να γίνεται τούτο σε ένα περιβάλλον, που δεν θα εκπέμπεται συνεχώς τοξικότητα. Ιδιαίτερα όταν αυτό το κλίμα πολλές φορές δεν δικαιολογείται. Ή δεν υπάρχει λόγος να δημιουργείται.

ΑΥΤΟ το κλίμα, το τοξικό, δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη διαφωνιών. Δεν έχει να κάνει με πολιτικές αντιπαραθέσεις, που είναι φυσιολογικές, επιβεβλημένες. Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να διεξάγονται μόνο στο στίβο της δημοκρατίας. Τοξικό κλίμα και δημοκρατική λειτουργία δεν μπορούν να συνυπάρξουν.