Το Ιράν απείλησε να «ενεργοποιήσει άλλα μέτωπα», όπως το στενό του Μπαμπ αλ Μαντέμπ, αντιδρώντας στην επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο.

Πού βρίσκεται όμως και πόσο ζωτικής σημασίας είναι αυτή η πλωτή οδός για το παγκόσμιο εμπόριο;

Το στενό του Μπαμπ αλ Μαντέμπ, είναι ο προθμός που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα.

Είναι επίσης γνωστό ως «πύλη των δακρύων» λόγω των επικίνδυνων συνθήκων ναυσιπλοΐας του.

Το Στενό του Μπαμπ αλ Μαντέμπ, βρίσκεται υπο τον έλεγχο των Χούθι, οργάνωση που χρηματοδοτείται από την Τεχεράνη και εξοπλίζεται ακόμη και με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα έχιαν χτυπήσει μεγάλο αριθμό πολοίων που επιχειρούσαν να περάσουν απο την Ερυθρά Θάλασσα, ως αντίδραση στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Συμφωνία για παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Πάντως, το βράδυ της Δευτέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ότι είχε «ιδιαίτερα παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία – όπως υποστήριξε – συμφωνήθηκε ότι δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι τυχόν δυνάμεις που κατευθύνονταν προς την πόλη έχουν ήδη επιστρέψει.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε επίσης επικοινωνία, μέσω «υψηλόβαθμων εκπροσώπων», με τη Χεζμπολάχ, με την οποία – σύμφωνα πάντα με την ανάρτησή του – συμφωνήθηκε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να δεσμεύονται ότι δεν θα εξαπολύσουν επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Είχα μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπίμπι Νετανιάχου και δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό, ενώ όσα βρίσκονταν καθ’ οδόν έχουν ήδη επιστρέψει πίσω. Παράλληλα, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, και συμφωνήθηκε ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες — το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του κλιμάκωση στον Λίβανο

«Καλούμε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του κλιμάκωση στον Λίβανο και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, Ανουάρ Ανουνί.

Όπως τόνισε, πρέπει να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο μια διαπραγματευτική λύση που θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ.

The European Union on Monday called on Israel to reverse its recent decision to register large areas of the West Bank as “state property,” recalling that annexation is illegal, Anadolu reports.



Spokesperson Anouar El Anouni told the European Commission's midday press briefing…

«Ο λαός του Λιβάνου έχει ήδη υπομείνει τεράστιες δυσκολίες. Δεν διάλεξαν αυτόν τον πόλεμο και αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός τους», επισήμανε.

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι δεν θα σταματήσει τα χτυπήματα στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δεν θα σταματήσει να βομβαρδίζει το βόρειο Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα μια πηγή προσκείμενη στη φιλοϊρανική οργάνωση, απαντώντας στις απειλές του Ισραήλ να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, αν δεν βάλει τέλος στις επιθέσεις της.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, είπε νωρίτερα ότι «δεν θα υπάρχει ηρεμία» στη Βηρυτό και τα προάστιά της αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ένα σχέδιο, με βάση το οποίο η Χεζμπολάχ θα έπρεπε να σταματήσει κάθε επίθεση στο Ισραήλ και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απέφευγε «κάθε κλιμάκωση στη Βηρυτό».

«Η Χεζμπολάχ δεν θα δεσμευτεί να παύσει τους βομβαρδισμούς στο βόρειο» Ισράηλ, είπε η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομαστεί. «Για να παύσουμε τα πλήγματα που κάνουν κακό στο Ισραήλ ενώ βομβαρδίζει τον Λίβανο;» διερωτήθηκε.

Πολλοί τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές σε νοσοκομείο της Τύρου

Ένα νοσοκομείο της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας (ANI) και το υπουργείο Υγείας.

Ο στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο Τζάμπαλ Άμελ. «Επλήγησαν ένα κτίριο και ένας χώρος στάθμευσης και υπάρχουν πολλοί τραυματίες», μετέδωσε το ΑΝΙ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού.

