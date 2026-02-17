Πράματα και θάματα έγιναν με προσλήψεις για πέντε θέσεις στον Δήμο Πάφου εντός της τριετίας 2021-2023.

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για εργοδότηση προσώπων ήταν διάτρητες και όχι μόνο. Προκαλούν διάφορους συνειρμούς, αφού σε μια περίπτωση, είδαμε εκτός διαδικασιών πρόσληψη προσώπου, το οποίο έχει συγγένεια πρώτου βαθμού με δημοτικό σύμβουλο. Πέραν τούτου έγινε πρόσληψη προσώπου στη θέση Βοηθού Διευθυντή που δεν είχε υποβάλει καν αίτηση.

Τα όσα αποκαλύπτουμε σήμερα λαμβάνουν μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστούμε τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε στην εφημερίδα μας ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

«Όλα νομότυπα»

Όταν τον ρωτήσαμε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου για το θέμα των προσλήψεων και των ενδεχόμενων παρατυπιών τόνισε πως όλα ήταν νομότυπα. Μάλιστα, όταν του υποδείξαμε πως σε κάποιες περιπτώσεις οι προσλήψεις έγιναν χωρίς να ληφθεί άδεια από τα αρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών και Εσωτερικών, δεν διαφοροποίησε τη θέση του. Όπως γράψαμε και στην έκδοση του περασμένου Σαββάτου, ο εν αργία δήμαρχος «επέμεινε ότι ήταν όλα νομότυπα και στη βάση έγκρισης από τα αρμόδια Υπουργεία».

Στη διάθεση Εισαγγελέα

Αυτά τα στοιχεία περί διάτρητων διαδικασιών εξασφαλίστηκαν από τον «Φ», αλλά όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε βρίσκονται και στον φάκελο της υπόθεσης που διερεύνησε η Αστυνομία σε συνεργασία με υπηρεσίες της Δημοκρατίας (προηγήθηκε καταγγελία στο ΤΑΕ Πάφου με τέσσερις πτυχές τον Απρίλιο 2022) και από τις 13 Ιανουαρίου (2026) είναι στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι πέντε θέσεις

Οι πέντε θέσεις, για τις οποίες εγείρονται ζητήματα, αφορούν έναν διευθυντή έργων Έξυπνης Πόλης, έναν βοηθό διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης και τρεις μόνιμους λειτουργούς Δημοτικής Υπηρεσίας.

Χωρίς έγκριση

Στοιχεία που εξασφάλισε η Αστυνομία το φθινόπωρο του 2023 δείχνουν ότι ο Δήμος Πάφου όταν άρχισε τη διαδικασία για πρόσληψη διευθυντή και βοηθού διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης δεν είχε λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Δέον να σημειωθεί ότι τουλάχιστον η μια θέση, αυτή του διευθυντή, προνοεί υψηλή μισθολογική κλίμακα. Όταν προκήρυξε τις θέσεις ο Δήμος Πάφου, γνωστοποιούσε ότι «ο βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α13: €53.258. Στη μισθοδοσία θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης».

Επιπλέον, η θέση βοηθού διευθυντή Έξυπνης Πόλης, ήταν κλίμακας Α8-10-11 για περίοδο τριών ετών.

Τρεις μήνες προηγουμένως

Όπως προκύπτει από στοιχεία που έχουμε ενώπιόν μας και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, ο Δήμος Πάφου αιτήθηκε έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 23/9/2021. Ωστόσο στις 6 Οκτωβρίου του 2021 και πριν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου απαντήσει, ο Δήμος άρχισε τη διαδικασία προσλήψεων για τις δυο θέσεις. Συγκεκριμένα, δημοσιοποίησε σε δυο τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ότι δέχεται σχετικές αιτήσεις για Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Ακόμη, πριν από τη σχετική έγκριση διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος πρόσφερε διορισμό σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα από 22/11/2021 και 10/12/2021, αντιστοίχως, για την πλήρωση των δυο θέσεων.

Η απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ήρθε πολύ αργότερα. Συγκεκριμένα, η γραπτή έγκριση για τις υπό συζήτηση διευθυντικές θέσεις έφερε ημερομηνία 27 Ιανουαρίου του 2022, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Οι υπουργοί Εσωτερικών Οικονομικών (…) έχουν από κοινού εγκρίνει (…) την πρόσληψη ενός Διευθυντή (κλ. Α13) και ενός Βοηθού Διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης (Κλ. Α11), ΕΟΧ (σ.σ. Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου) για περίοδο τριών ετών ή ενωρίτερα εφόσον εκλείψει η ανάγκη για την οποία θα προσληφθούν».

Όπως συνάγεται, διόλου αυθαίρετα, η διαδικασία προσλήψεων άρχισε τρεις μήνες πριν από την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία, αυτό του Εργασίας και αυτό του Οικονομικών.

Δεν έκανε καν αίτηση

Υπήρχε και άλλη παραδοξότητα, όπως συνάγεται από τα ντοκουμέντα που τέθηκαν ενώπιόν των Αρχών που διερευνούσαν το θέμα. Έχει να κάνει με τη θέση του Βοηθού Διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης. Ο Δήμος, όπως διαπιστώθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προσέλαβε συγκεκριμένο άτομο, το οποίο δεν είχε υποβάλει καν αίτηση.

Αυτό που προέκυψε από τις έρευνες είναι ότι δεν έγινε αίτηση για τη θέση από ενδιαφερόμενο που πληρούσε τις προϋποθέσεις και έτσι το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση του στις 18/11/2021 (πριν καν έχει έγκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία), αποφάσισε να επιλέξει για Βοηθό Διευθυντή έναν από τους υποψήφιους για τη θέση του Διευθυντή. Πιο συγκεκριμένα, δυο πρόσωπα είχαν επιδείξει ενδιαφέρον για το πόστο του Βοηθού Διευθυντή. Το ένα δεν είχε το προσόν της προηγούμενης πείρας και το έτερο δεν είχε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Τελικά ο προσληφθείς Βοηθός Διευθυντής παραιτήθηκε από τη θέση του στις 16 Αυγούστου του 2022. Κατόπιν τούτου ο Δήμος επαναπροκήρυξε τη θέση στις 7/10/2022 και υπέγραψε σύμβαση για διορισμό νέου Βοηθού Διευθυντή για χρονικό διάστημα 26 μηνών (10/10/22 – 31/12/2024).



Προσέλαβαν πρόσωπα που απέτυχαν στις εξετάσεις

Δεν άκουσαν την αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου που προειδοποίησε ότι η διαδικασία δεν είναι νομικά έγκυρη

Παράνομος και καταχρηστικός, σύμφωνα με έγγραφα που βρίσκονται στον φάκελο της υπόθεσης που αξιολογεί ο Γενικός Εισαγγελέας, ήταν και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πρόσληψη τριών μόνιμων λειτουργών Δημοτικής Υπηρεσίας.

Όπως συνάγεται, το δημοτικό συμβούλιο έκανε παράνομα αναγωγή αποτελεσμάτων σε γραπτές εξετάσεις για σκοπούς πλήρωσης των θέσεων, επιβραβεύοντας πρόσωπα τα όποια είχαν αποτύχει στη γραπτή εξέταση. Μάλιστα, η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρόεδρος του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) είχε προειδοποιήσει για έκνομη διαδικασία.

Η χρονική σειρά των γεγονότων:

>> Στις 17/12/2022 έγιναν οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση των θέσεων.

>> Από τους 72 υποψήφιους μόνο τρεις συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία.

>> Μετά και την προφορική εξέταση (11/3/2023) αποδέχθηκαν τον διορισμό μόνο δυο πρόσωπα. Μάλιστα, η μια εκ των δυο λειτουργών υπέβαλε παραίτηση έναν μήνα αργότερα (11/4/2023).

>> Ο δημοτικός γραμματέας με επιστολή του προς την αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου (22/3/2023) αιτήθηκε όπως γίνει στατιστική επεξεργασία και τελικώς αναγωγή αποτελεσμάτων των αποτυχόντων υποψήφιων προσώπων, για να γλυτώσει χρονοβορές διαδικασίες πρόσληψης. Πρόθεση ήταν να γίνει συνέντευξη με αυτά τα πρόσωπα που θα αναδείκνυε η αναγωγή, για να καλυφθούν οι κενές θέσεις.

>> Η Αντιπρύτανης απάντησε αρνητικά στις 30/3/2023. Σημείωσε πως δεν υπάρχει καθιερωμένη στατιστική επεξεργασία (αναγωγή) και πως θα έπρεπε να περιληφθεί στο πλαίσιο προκήρυξης της πλήρωσης των θέσεων για να είναι νομικά έγκυρη. Επιπρόσθετα, η πρόεδρος του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. επεσήμαινε πως η πρόσθεση τριών μονάδων στην οποία προέβη ο Δήμος στο τεστ ικανοτήτων (20% της βαθμολογίας του συγκεκριμένου τεστ) είναι αυθαίρετη και ενδεχομένως νομικά προσβλητέα.

>> Στις 13/4/2023 το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το νομικό σύμβουλο του Δήμου και σε αντίθεση με τις πιο πάνω συστάσεις της αντιπρυτάνεως κάλεσε σε προφορική εξέταση τους έξι υποψήφιους με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, μετά από αναγωγή.

>> Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο μετά και την προαναφερθείσα διαδικασία αποφάσισε την πρόσληψη της 1ης και της 2ης κατά σειρά, που ήταν 4η και 7η, αντιστοίχως, με βάση τον αρχικό κατάλογο. Πριν από την πρόσληψή τους εργάζονταν στον Δήμο με καθεστώς αορίστου και ορισμένου χρόνου. Η μια εξ αυτών ήταν συγγενής δημοτικού συμβούλου.