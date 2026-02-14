Παρανομία με το υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσε παραδέχθηκε χθες στον «Φ» ο εν αργία δήμαρχος, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Μας είπε πως πράγματι δεν τηρούσε τις πρόνοιες της νομοθεσίας, γιατί υπήρχαν πρόσωπα στο Δημαρχείο που τον εχθρεύονταν και ήθελαν να παρακολουθούν τις κινήσεις του.

Η εφημερίδα μας επικοινώνησε χθες το πρωί με τον κ. Φαίδωνος και του ζήτησε τις θέσεις του για την χθεσινή αποκάλυψη της εφημερίδας μας σε σχέση με το περιεχόμενο καταγγελίας σε βάρος του ίδιου και του δημοτικού γραμματέα. Η καταγγελία έκανε λόγο για παρανομίες και διασπάθιση δημοσίου χρήματος, ενώ είχε τέσσερις πτυχές και διερευνήθηκε από ΤΑΕ Πάφου, Ελεγκτική Υπηρεσία και Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας. Υπήρξαν, μάλιστα σχετικά ευρήματα. Πλέον ο φάκελος της υπόθεσης είναι στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Για το όχημα

Η μια πτυχή αφορά την καταλογιζόμενη αυθαίρετη χρήση του οχήματος από τον δήμαρχο. Υποβάλαμε στον κ. Φαίδωνος ότι στη βάση του Περί Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και τους σχετικούς κανονισμούς, θα έπρεπε να τηρείται «Σημειωματάριο Διαδρομής Οχήματος» αλλά και «μηνιαίο φύλλο κοστολογίου».

Του επισημάναμε, μάλιστα, ότι από τη διερεύνηση ανακριτών της Αστυνομίας και στοιχεία συνεργαζόμενων υπηρεσιών της Δημοκρατίας, προκύπτει ότι δεν τηρούσε ούτε το ένα, ούτε το άλλο.

Απάντησε ως ακολούθως: «Απόλυτα ορθό. Αυτό δεν το τηρούσαμε για να μην παρακολουθούν τον δήμαρχο, γιατί υπήρχαν διάφοροι που τον εχθρεύονταν μέσα στο Δημαρχείο και ήθελαν να ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή που πάει ο δήμαρχος και αν βλέπει τον «Α» υπουργό ή τον «Β»».

Ο κ. Φαίδωνος μάς ανέφερε, ακόμη, ότι οι δυο προκάτοχοί του είχαν διανύσει από 240 χιλιάδες χλμ. με το υπηρεσιακό όχημα σε 10 χρόνια, ενώ είπε πως ο ίδιος για οκτώ χρόνια έχει διανύσει μόνο 160 χιλιάδες χλμ.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι εδώ και 11 χρόνια πήγε σε περίπου 50 αποστολές στο εξωτερικό και του αναλογούσε «επίδομα συντήρησης εξωτερικού» περί τις 20-25 χιλιάδες ευρώ, αλλά ουδέποτε διεκδίκησε τέτοιο ποσό. «Από 12/1/2015 δεν πήρα ούτε και ένα σεντ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισημάναμε πως υπάρχει εύρημα σε έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δείχνει ότι οι δυο κλητήρες που εκτελούσαν χρέη οδηγού, πληρώνονταν παράτυπα με δημόσιο χρήμα για υπερωριακή χρήση του οχήματος. Ο κ. Φαίδωνος τόνισε πως ουδέποτε σε προσωπική του απογευματινή απασχόληση δεν χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό όχημα. Είπε πως αν κάποτε τύχαινε να μεταφερθεί με το όχημα στη Λευκωσία για υπηρεσιακούς λόγους και ο κλητήρας-οδηγός δούλευε για περισσότερες ώρες, τότε λάμβανε τον ανάλογο χρόνο ως ρεπό.

«Υπερωριακή αποζημίωση θεωρείται και το day off» μας είπε ο εν ο αργία δήμαρχος. Σε άλλο σημείο μας ανέφερε πως «ο οδηγός μου είχε δικαίωμα να πάρει και χρήματα». Εξήγησε πως ο ίδιος χρειαζόταν να μεταφέρεται στη Λευκωσία για υπηρεσιακούς λόγους.

Ανέφερε, επίσης, ότι σε περιπτώσεις που έρχονταν επίσημοι προσκεκλημένοι του δήμου στην Κύπρο έστελνε το υπηρεσιακό όχημα να παραλάβει τον ξένο αξιωματούχο από το αεροδρόμιο Λάρνακας.

«Γλυτώναμε €150 που θα πληρώναμε αν στέλναμε ταξί, ενώ ο υπάλληλος που εκτελούσε χρέη οδηγού για έξι ώρες υπερωρίες, δικαιούτο να πληρωθεί». Μίλησε και για συγκεκριμένη καταγγελία που είχε γίνει σε βάρος του. Ανέφερε πως για τη συγκεκριμένη περίπτωση είχε συνάντηση με Υπουργό στη Λευκωσία.

Οι άλλες πτυχές

Ο κ. Φαίδωνος μίλησε και για τις άλλες πτυχές της καταγγελίας που αποκαλύψαμε χθες στον «Φ». Θυμίζουμε ότι μέσω της καταγγελίας που έγινε στην Αστυνομία τον Απρίλιο του 2022 και διερευνήθηκε μέχρι και το τέλος του 2025, του καταλογίζονται τα ακόλουθα:

(1) Παρανομία με Τουρκοκυπριακή περιουσία που αυθαίρετα υπεκμισθώθηκε σε ιδιώτη για σκοπούς λειτουργίας καφετέριας, σε αντίθεση με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

(2) Πέντε προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Πάφου για θέσεις που φτάνουν μέχρι και κλίμακα Α13 και οι οποίες δεν έγιναν με διαφανείς διαδικασίες, αφού άρχισε διαδικασίες πρόσληψής τους πριν δοθεί έγκριση από Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών

(3) Παράνομη χρήση υπηρεσιακού οχήματος από τον δήμαρχο με δυο υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι, μάλιστα, πληρώνονταν υπερωριακά με δημόσιο χρήμα, χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών

(4) Οικειοποίηση ποσού €1,5 εκατ. του ταμείου συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων, από τον Δήμο Πάφου για αγορά τεμαχίου που διαβιβάστηκε παράνομα στον Δήμο για σκοπούς ανέγερσης φοιτητικών εστιών.

Παραθέτουμε συνοπτικά τις απαντήσεις που μας έδωσε:

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση με την Τουρκοκυπριακή περιουσία που υπεκμισθώθηκε σε ιδιώτη για σκοπούς λειτουργίας καφετέριας στον Μούτταλο και την άδεια επέκτασης που δόθηκε στον ανάδοχο, ο κ. Φάιδωνος υποστήριξε όλα έγιναν νομότυπα σε συνεννόηση με τον Κηδεμόνα Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Υποβάλαμε στον κ. Φαίδωνος ότι σύμφωνα με το ανακριτικό έργο της υπόθεσης, προκύπτει πως παρανόμησε ο Κηδεμόνας και στη σύμβαση του για μίσθωση της επίμαχης περιουσίας στον Δήμο, παράτυπα αφαιρέθηκε από τον Κηδεμόνα ο όρος που του απαγόρευε την εκμίσθωση. «Λάβαμε και τις δυο άδειες από τον κηδεμόνα. Τα έξοδα τα έκανε ο ιδιώτης για επέκταση της καφετέριας. Τα σχέδια με την επέκταση για να εξασφαλιστεί η πολεοδομική άδεια υπεγράφησαν από τον κηδεμόνα» τόνισε.

Για τις προσλήψεις, παρόλο που τον παραπέμψαμε σε εύρημα κατά τη διάρκεια της διερεύνησης που έγινε από Αστυνομία και συνεργαζόμενες υπηρεσίες μεταξύ 2022 και 2025, ότι έγιναν προσλήψεις υψηλόβαθμων κλίμακας Α13, επέμεινε ότι ήταν όλα νομότυπα και στη βάση έγκρισης από τα αρμόδια Υπουργεία.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην υπόθεση του €1.5 εκατ. που όπως καταγγέλθηκε λήφθηκε παράνομα από το ταμείο συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων για αγορά τεμαχίου γης ώστε να ανεγερθούν φοιτητικές εστίες. Είπε πως τα χρήματα αυτά λήφθηκαν νομότυπα κατόπιν νομικής γνωμάτευσης και μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πρόσθεσε πως δεν υπήρχε καν αίτημα στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών για ίδρυση του ταμείου. Είπε, ακόμη, πως τα χρήματα των δημοτικών υπαλλήλων ήταν σε λογαριασμό του Δήμου και, μάλιστα, οι δημοτικοί υπάλληλοι επωφελήθηκαν από τη διευθέτηση που έγινε. Εξήγησε ότι βρίσκονταν σε λογαριασμό με αρνητικό επιτόκιο, ενώ μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, πλέον τα χρήματα κατατίθενται σε λογαριασμό με θετικό επιτόκιο 3%. Συμπλήρωσε, λέγοντας πως είναι δρομολογημένο όπως μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 επιστραφεί και η τελευταία δόση των χρημάτων των δημοτικών υπαλλήλων, μιλώντας για ένα ποσό €360.000. Κατέληξε υποστηρίζοντας πως ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, Νίκος Κουλλαπής, τον συνεχάρη για τους χειρισμούς του, επειδή ήταν υπέρ των δημοτικών υπαλλήλων η διευθέτηση.

Το καταγγέλλον πρόσωπο

Η καταγγελία με τις τέσσερις πτυχές έγινε από ανώτερο λειτουργό του Δήμου. Ο κ. Φαίδωνος μιλώντας γι΄ αυτό το άτομο του χρέωσε κίνητρα αντεκδίκησης. Ισχυρίστηκε πως προσλήφθηκε με κλίμακα Α13 σε σημαντικό πόστο και ήταν υπό δοκιμασία για δυο χρόνια. Πρόσθεσε πως ο δημοτικός γραμματέας είχε αρνητική εισήγηση για μη μονιμοποίησή του. Υποστήριξε πως κατά τη διαδικασία της πρώτης απόλυσής του τα πρακτικά κρατούσε ο νομικός σύμβουλος του Δήμου και όχι δημοτικός λειτουργός. Όπως είπε ο κ. Φαίδωνος χάρη σε αυτή τη λεπτομέρεια το Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε το απολυθέν πρόσωπο, κι έτσι επανήλθε στην εργασία του στο Δήμο. Ο εν αργία δήμαρχος απέδωσε την σε βάρος του καταγγελία σε εκδικητικά κίνητρα. Μας είπε, μάλιστα, ότι πριν την δεύτερη απόλυσή του το πρόσωπο αυτό τον κατήγγειλε στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Σε εκείνο το σημείο ο «Φ» διέκοψε τον κ. Φαίδωνος και του υπέδειξε πως δεν γίνεται η καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να έγινε στις 17/5/2022 που, σύμφωνα με τα στοιχεία μας, δόθηκε επιστολή απόλυσης στο καταγγέλλον πρόσωπο, γιατί τότε δεν είχε δημιουργηθεί η Αρχή (ιδρύθηκε στις 8/7/2022). Επίσης, υποδείξαμε ότι το πρόσωπο αυτό έκανε καταγγελία στην Αστυνομία για τα θέματα του Δήμου Πάφου τον Απρίλιο του 2022 και πως απολύθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους, έναν μήνα αργότερα. Μας είπε πως θα εξετάσει ξανά το ζήτημα και θα επανέλθει.

Έρευνα για όλες τις συμβάσεις του Δήμου

Πάφου από Υπουργείο Εσωτερικών

Οι χθεσινές αποκαλύψεις του «Φ» συνοδεύτηκαν από εξελίξεις. Όπως αρμοδίως κι επισήμως ενημερωνόμαστε «όλες οι συμβάσεις με τον Δήμο Πάφου, ελέγχονται από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών που βρίσκεται στην Πάφο για επιτόπιο έλεγχο».

Επιπλέον, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι χθες το πρωί ο Γενικός Εισαγγελέας με αφορμή το δημοσίευμα της υπόθεσης από τον «Φ» ζήτησε τον φάκελο με το ανακριτικό υλικό. Η υπόθεση ανατέθηκε σε αρμόδιο λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας για αξιολόγηση.

Εξάλλου, η δημοσιογράφος, Στέλλα Σάββα, στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» που παρουσιάζει (OMEGA) δημοσιοποίησε τις επίσημες θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα που εξασφάλισε χθες το πρωί. Στη γραπτή δήλωση σημειώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Επιβεβαιώνουμε ότι στις 13/1/2026 διαβιβάστηκε, για τέταρτη φορά στη Νομική Υπηρεσία, αστυνομικός φάκελος με ανακριτικό έργο που αφορά σε καταγγελίες ιδιώτη εναντίον αξιωματούχων του Δήμου Πάφου, που υποβλήθηκαν τον Απρίλιο 2022 (…) Από τις 13 Ιανουαρίου 2026, ο αστυνομικός φάκελος τυγχάνει μελέτης από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας».