Το τέλος της νηστείας του Ραμαζανιού σηματοδοτεί και τη λήψη μέτρων επαγρύπνησης από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες της δύσης, ανάμεσά τους και η Κύπρος.

Αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας Κύπρου με τη λήξη της ιερής θρησκευτικής περιόδου για τους μουσουλμάνους έστειλε μήνυμα προς όλους τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών (ΑΔΕ) κι αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες του σώματος για αυξημένη επαγρύπνηση.

Το εσωτερικό αυτό σημείωμα στάλθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου κι αναφέρεται σε ανάγκη για επαγρύπνηση, καθώς υπάρχει πληροφορία για ενδεχόμενες τρομοκρατικές ενέργειες από πυρήνες των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Το μήνυμα αναφέρει πως ο κίνδυνος είναι υπαρκτός για «διάφορες χώρες του κόσμου μεταξύ των οποίων και η Κύπρος». Στο σημείωμα γίνεται αναφορά και σε συγκεκριμένα σημεία και εγκαταστάσεις, στα οποία τα μέλη της αστυνομικής Δύναμης θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους. Όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν συστάσεις για ισραηλινούς και δυτικούς στόχους.

Τι αναφέρουν γνώστες

Τα όσα σχολιάζονται από κύκλους που πρόσκεινται στον κλάδο της ασφάλειας στην Κύπρο και τέθηκαν ενώπιον του «Φ», κάνουν ξεκάθαρο λόγο για έναν απόλυτα δικαιολογημένο «κρυφό συναγερμό», ο οποίος, όμως, δεν πρέπει να προκαλεί πανικό.

«Είναι γεγονός ότι μετά το πλήγμα στις βρετανικές Βάσεις του Ακρωτηρίου που συνδέεται με Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης φανερώνει ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί η γεωγραφική θέση της Κύπρου, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα ξένα συμφέροντα. Αλλά τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο λήψης αυξημένων μέτρων ασφαλείας στο νησί μας δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο» μας ανέφερε άτομο με πραγματογνωμοσύνη και γνώση δεδομένων στον τομέα της ασφάλειας.

Και σε άλλες περιόδους

Τέτοια μέτρα, πάντως, έχουν ληφθεί και σε άλλες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια και μάλιστα χωρίς η ένταση στη Μέση Ανατολή να έχει φτάσει στο απόγειό της. Είναι χαρακτηριστικό και δημοσίευμά μας τον Φεβρουάριο του 2024, όταν είχαμε ενημερώσει για λήψη εκτάκτων μέτρων ασφαλείας.

Τότε ο «Φ» είχε κάνει λόγο για πληροφορίες που προέρχονται από υπηρεσίες ασφαλείας και είχαν διαβιβαστεί στο αστυνομικό Σώμα. Αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομικής Δύναμης είχαν ενημερώσει αρμόδια πρόσωπα της υπηρεσίας τους για αυξημένα μέτρα ασφαλείας με στόχο την πρόληψη οποιονδήποτε ενεργειών τρομοκρατίας.

Οι αστυνομικοί διευθυντές των επαρχιών είχαν δώσει οδηγίες για λήψη «αυξημένων μέτρων ασφαλείας και επαγρύπνησης» σε όλες τις αρμόδιες μονάδες και τμήματα.

Ταυτόχρονα, οι εντολές αυτές περιλαμβάνουν αύξηση ελέγχων μέσω περιπολιών σε συγκεκριμένους χώρους. Οι οδηγίες αυτές είχαν ως αποδέκτες υπεύθυνους αστυνομικών σταθμών παγκυπρίως, αλλά και στα επαρχιακά τμήμα ΚΕΜ-ΟΥΛΑΕ (Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων – Ουλαμός Άμεσης Επέμβασης).

Από το 2021

Την ίδια στιγμή όσοι παρακολουθούν ειδησεογραφία, γνωρίζουν καλά ότι τα τελευταία χρόνια πολλές φορές Αρχές ασφαλείας της Δημοκρατίας κλήθηκαν να χειριστούν πληροφορίες για τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Άτομα προσήχθησαν σε δικαστήρια, στη βάση διαβαθμισμένων πληροφοριών που έφεραν πρόσωπα να ενεργούν ως πράκτορες του εν λόγω σώματος. Δημοσιεύματα στο Ισραήλ, μάλιστα, έφεραν την υπηρεσία πληροφοριών της γειτονικής χώρας, Μοσάντ, να έχει διαβιβάσει πληροφορίες για δράση προσώπων επί κυπριακού εδάφους, που φέρονται να στρατολογήθηκαν από την εν λόγω οργάνωση.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, γνωστοί με το λατινικό ακρωνύμιο IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps), είναι στρατιωτική και πολιτική οργάνωση που δημιουργήθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Λειτουργεί, παράλληλα, με τον τακτικό στρατό του Ιράν, αλλά έχει μεγαλύτερη πολιτική και ιδεολογική διάσταση. Εμπλέκεται σε στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων εκτός Ιράν.

Σε δικογραφία

Τουλάχιστον, από το 2021 μέχρι και σήμερα, η Αστυνομία Κύπρου έχει κληθεί πολλές φορές να ασχοληθεί με υποθέσεις που αφορούν τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Έχουν γίνει συλλήψεις και, μάλιστα, οι πληροφορίες περί σύνδεσης υπόπτων με την οργάνωση έχει καταγραφεί σε δικογραφία.

Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου και η δήλωση

για τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης

Η τοποθέτηση που έκανε την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, ναι μεν προκάλεσε αίσθηση στο ευρύ κοινό, ωστόσο, έγινε αποδεκτή με μικρότερη έκπληξη από όσους παρακολουθούν στενά ειδησεογραφία.

Ο ανώτατος αξιωματούχος της γειτονικής χώρας απέδωσε το πλήγμα στις βρετανικές Βάσεις του Ακρωτηρίου σε δράση Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εντός Λιβάνου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο αραβικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο του Λιβάνου, Al-Hadath, είπε ότι «η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά είναι παρούσα στον Λίβανο και ηγείται στρατιωτικών επιχειρήσεων», υποδεικνύοντας ότι «η Επαναστατική Φρουρά είναι αυτή που εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Λίβανο προς την Κύπρο».

Επεσήμανε, επίσης, ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης «διαμένουν παράνομα στον Λίβανο», τονίζοντας ότι «η απόφαση της κυβέρνησης να απελάσει την Επαναστατική Φρουρά από τον Λίβανο εφαρμόζεται».

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως ο πόλεμος επιβλήθηκε στη χώρα του και «δεν είναι δική μας επιλογή».

Από πριν ενημερωμένες

Εδώ να σημειωθεί πως δημοσίευμα του «Φ» αποκάλυπτε ότι πριν από το πλήγμα που έγινε στις 2 Μαρτίου με drone στις Βάσεις Ακρωτηρίου, Αρχές ασφαλείας της Δημοκρατίας είχαν ενημερωθεί από συνεργαζόμενη υπηρεσία χώρας, ότι επίκειτο κάποιου είδους κίνηση στο νησί μας με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και μάλιστα αυτή η αναμενόμενη ενέργεια «χρεωνόταν» εκ των προτέρων στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η πληροφόρηση της εφημερίδας μας αναφέρει ότι τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από το πλήγμα αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας ήταν ενήμερες και βρίσκονταν σε κρυφό συναγερμό.

Δίκτυο πληροφοριών

Πληροφορίες που γνωρίζει ο «Φ» κι έχει κατά καιρούς δημοσιεύσει, αναφέρουν πως η Αστυνομία Κύπρου και άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, εδώ και κάποια χρόνια συμμετέχουν σε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών. Μέσω επίσημων καναλιών και τεχνολογίας υπάρχει άμεση ενημέρωση για θέματα ασφαλείας.

Ο «εγκέφαλος»

Σύμφωνα με τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε υπόψιν της Αστυνομίας είναι ακόμα και όνομα αξιωματούχου της οργάνωσης IRGC, τον οποίο υπηρεσίες πληροφοριών έχουν συνδέσει με δράση τουλάχιστον δυο πρακτόρων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην Κύπρο.

Οι δυο πράκτορες φέρονται να έχουν λάβει καθοδήγηση από τον συγκεκριμένο «εγκέφαλο» για να εκτελέσουν αποστολές παρακολούθησης σε βάρος ξένων συμφερόντων στο νησί μας.