Καλά γνωστή σε αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η πληροφόρηση ότι επίκειται σοβαρόν συμβάν εντός κυπριακού εδάφους, λίγα 24ωρα πριν από την εκδήλωση της επίθεσης με drone αργά το βράδυ της Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας (1-2/3).

Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, αλλά και συνεργαζόμενες ξένων χωρών, είχαν κρυφό συναγερμό, θέτοντας υπό παρακολούθηση πρόσωπα που βρέθηκαν στο νησί μας τις ημέρες που προηγήθηκαν του πρόσφατου κτυπήματος στις βρετανικές Βάσεις.

Μάλιστα, αξιόπιστες πληροφορίες του «Φ», οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, αναφέρουν ότι οι Αρχές ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας γνώριζαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας πως υπάρχουν ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση, τα οποία έχουν δεσμούς με Ιράν και ενδεχομένως με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC – Islamic Revolutionary Guard Corps).

Πληροφόρηση που είχε εξασφαλιστεί και χειριζόταν η Αστυνομία Κύπρου μαζί με συνεργαζόμενη υπηρεσία ανέφερε πως επρόκειτο να γίνει κίνηση με UAV’s, δηλαδή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αν και η πληροφορία δεν ήταν σαφής ως προς το τι θα επισυμβεί ακριβώς στο νησί μας, εντούτοις ήταν ευκρινής ως προς το ότι θα επακολουθούσαν περιστατικά σχετιζόμενα με drones επί κυπριακού εδάφους.

Ισραηλινά συμφέροντα

Αυτές οι πληροφορίες ήταν καλά γνωστές σε κύκλους που ασχολούνται με τον τομέα της ασφάλειας στο νησί μας, όπως πληροφορείται ο «Φ». Μάλιστα, τους είχαν θέσει σε επιφυλακή, αφού λήφθηκαν έκτακτα μέτρα ασφαλείας σε χώρους ισραηλινών συμφερόντων στην Κύπρο.

Οι συλλήψεις

Τα όσα καταγράφουμε πιο πάνω ταυτίζονται απολύτως με τα στοιχεία που έχει η Αστυνομία Κύπρου και τα οποία την οδήγησαν στη σύλληψη ζεύγους στη Λάρνακα, που τελεί υπό προσωποκράτηση για αδικήματα τρομοκρατίας. Ο λόγος για 28χρονο Αζέρο και 27χρονη Εσθονή.

Διαβαθμισμένη πληροφορία

Ασφαλείς πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως η σύλληψη των δυο αυτών προσώπων προέκυψε κατόπιν αξιολόγησης διαβαθμισμένης πληροφορίας που διαβιβάστηκε στην Αστυνομία στα τέλη Φεβρουαρίου και κλήθηκε να χειριστεί το Τμήμα Ανιχνεύσεων Εγκλημάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Στρατολογήθηκε

Η πληροφόρηση για το φερόμενο ως ανδρόγυνο ανέφερε πως ο 28χρονος είχε ταξιδέψει επανειλημμένα στο Ιράν και ότι υπάρχει εύλογη υποψία ότι στρατολογήθηκε από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Φυσική παρακολούθηση

Επιπλέον, όπως αναφέρουν πηγές του «Φ», ο 28χρονος πριν οδηγηθεί μαζί με τη φερόμενη σύζυγό του στο Δικαστήριο για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης (27/2) είχαν τεθεί υπό φυσική παρακολούθηση, η οποία, σύμφωνα με τα όσα πιστεύει η Αστυνομία, κατέδειξε πως η δράση τους εγείρει υποψίες και ταυτίζεται με τακτικές πρακτόρων.

Φωτογραφίες από δυο σημεία

Αυτό που φέρεται να γνωρίζει η Αστυνομία από τις εξετάσεις της, είναι ότι τα δυο πρόσωπα κατά την διαμονή τους σε Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα, έλαβαν μεγάλο αριθμό φωτογραφιών συγκεκριμένων χώρων και από διάφορες οπτικές γωνίες.

Τα εν λόγω σημεία βρίσκονται στην Πάφο κι έχουν ένα κοινό στοιχείο. Πρόκειται για χώρους στους οποίους συγκεντρώνονται πρόσωπα ισραηλινής καταγωγής.

Οι ανακριτές της υπόθεσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να απέστελλαν τις φωτογραφίες σε σύνδεσμό τους στο εξωτερικό.

Μέτρα αντιπαρακολούθησης

Εξάλλου, η Αστυνομία φέρεται να πιστεύει ότι ο 28χρονος είχε συμπεριφορά εκπαιδευμένου προσώπου, το οποίο ξέρει να λαμβάνει μέτρα αντιπαρακολούθησης. Ο ύποπτος φερόταν να ακολουθεί μεθόδους ατόμων που έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο πρόσφατο παρελθόν για πανομοιότυπες υποθέσεις και να καλύπτει τα ίχνη του.

Ξεχωριστές κρατήσεις

Πάντως, υποψίες εξήγειρε στις Αρχές και ένα άλλο γεγονός. Ο 28χρονος και η 27χρονη, αν και παρουσιάστηκαν ως ζεύγος τουριστών στην Κύπρο, εντούτοις δεν έκαναν μαζί κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου για να έρθουν στο νησί μας.

Πληροφορία που τέθηκε ενώπιον Αστυνομίας, εξάλλου, αναφέρει πως η 27χρονη ύποπτη φέρεται να παρέχει κάλυψη στον φερόμενο σύζυγό της για να προβαίνει σε ενέργειες κατασκοπείας.

Υπό κράτηση

Το ζεύγος τελεί υπό προσωποκράτηση. Συνελήφθη στη Λάρνακα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του από την Κύπρο την προπερασμένη Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή μετά από αίτημα της Αστυνομίας και δικαστικό διάταγμα που εκδόθηκε την περασμένη Τετάρτη τελούν υπό 8ημερη προσωποκράτηση. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων έχουν παραληφθεί προσωπικά αντικείμενα των ύποπτων προσώπων και τυγχάνουν επιστημονικών και άλλων εξετάσεων.

Ο 28χρονος παρουσιάζεται να έχει τον ίδιο χειριστή με άλλο συλληφθέντα

Οι Βρετανοί ζητούσαν συνδρομή από τη Δημοκρατία για κατασκοπεία στις βάσεις Ακρωτηρίου

Η Αστυνομία Κύπρου στη βάση των διαβαθμισμένων πληροφοριών που της έχουν διαβιβαστεί προσφάτως συνδέει τον 28χρονο με συγκεκριμένο «εγκέφαλο» που είχε στρατολογήσει κι άλλα πρόσωπα για διενέργεια τρομοκρατικών ενεργειών υπέρ συμφερόντων του Ιράν.

Ο 28χρονος ύποπτος που τελεί υπό προσωποκράτηση από τα τέλη του Φεβρουαρίου φέρεται να είχε τον ίδιο χειριστή με τον 44χρονο που είχε τεθεί υπό σύλληψη στις 21/6/2025 πάλι στην Κύπρο και ο οποίος κατηγορείται για τρομοκρατία και κατασκοπεία. Ο τελευταίος είναι Αζέρος κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου και είχε ειδικό εξοπλισμό, φωτογραφίζοντας, σύμφωνα με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, τις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου, όπου εδρεύει η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στις 6 του περασμένου Νοεμβρίου ο «Φ», βρετανικές διωκτικές Αρχές είχαν υποβάλει επίσημο αίτημα στην Κυπριακή Δημοκρατία για συνεργασία στο πλαίσιο της υπόθεσης του 44χρονου.

Μέσω του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις (Eurojust) απέστειλαν γραπτώς τις θέσεις τους ζητώντας τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας (Joint Investigation Team) για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Θυμίζουμε πως για τον 44χρονο έχει ήδη καταχωριστεί υπόθεση στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού. Βάσει του κατηγορητηρίου του αποδίδονται αδικήματα που συνδέονται με κατασκοπεία. Πιο συγκεκριμένα: (1) κατασκοπεία, (2) δημοσίευση ειδήσεων που αφορούν έργα άμυνας, (3) είσοδο σε απαγορευμένη περιοχή και (4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο κατηγορούμενος φερόταν να χρησιμοποιούσε προηγμένης τεχνολογίας φωτογραφική μηχανή και τα κινητά του τηλέφωνα. Μέσω αυτών φέρεται να έλαβε οπτικό υλικό από τις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου (RAF) και την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» την περίοδο που ήταν σε εξέλιξη τα αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.