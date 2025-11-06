Βρετανικές διωκτικές Αρχές έχουν υποβάλει επίσημο αίτημα στην Κυπριακή Δημοκρατία για συνεργασία στο πλαίσιο της υπόθεσης κατασκοπείας που προέκυψε στις 21 Ιουνίου όταν συνελήφθη στην Κύπρο 44χρονος Αζέρος, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου.

Διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ», αναφέρουν ότι οι Βρετανοί μέσω του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις (Eurojust) απέστειλαν γραπτώς τις θέσεις τους ζητώντας τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας (Joint Investigation Team) για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Το εν λόγω αίτημα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, έχει διαβιβαστεί στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα για εξέταση, λήψη απόφασης και -ενδεχομένως- δρομολόγησης διαδικασιών. Βάσει των ίδιων πληροφοριών τα σχετικά έγγραφα των Βρετανών έχουν διαβιβαστεί στο γραφείο του Εισαγγελέα περί τα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Οι λόγοι

Αν και δεν έχουν διαρρεύσει οι ακριβείς λόγοι που οι Βρετανοί θέλουν να διερευνήσουν περαιτέρω την υπόθεση μαζί με Κύπριους ανακριτές, εντούτοις οι περιστάσεις της υπόθεσης είναι διαφωτιστικές στην προκειμένη.

Αρκεί να καταγραφούν τα ακόλουθα σημεία που προέκυψαν μέσα από προηγούμενα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του «Φ»:

>> Ο 44χρονος κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου φερόταν να είχε ειδικό εξοπλισμό και να φωτογράφιζε τις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου, όπου εδρεύει η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

>> Φερόταν να απέστελλε άγνωστα αρχεία αποκρυπτογραφημένα, με τις πληροφορίες των ανακριτών να αναφέρουν ότι απέστελλε τις φωτογραφίες σε άλλο πρόσωπο που ήταν ο σύνδεσμός του και πιθανόν να σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

>> Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια περίοδο που τέθηκε υπό κράτηση ο 44χρονος, οι βρετανικές Αρχές φέρονταν να είχαν συλλάβει στην Αγγλία άτομο που θεωρούσαν ότι είχε σχέση μαζί του. Την ίδια περίοδο Βρετανοί δημοσιογράφοι είχαν έρθει στην Κύπρο για να διερευνήσουν το θέμα.

Αυτά τα δεδομένα φανερώνουν τους λόγους για το αυξημένο ενδιαφέρον των Βρετανών, αφού τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας από τη στιγμή που βάσει των πληροφοριών συλλέγονταν στοιχεία για ύψιστης σημασίας στρατιωτική τους εγκατάσταση στην Κύπρο.

Οι κατηγορίες

Θυμίζουμε πως για τον 44χρονο έχει ήδη καταχωριστεί υπόθεση στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού. Βάσει του κατηγορητηρίου του αποδίδονται αδικήματα που συνδέονται με κατασκοπεία. Πιο συγκεκριμένα: (1) κατασκοπεία, (2) δημοσίευση ειδήσεων που αφορούν έργα άμυνας, (3) είσοδο σε απαγορευμένη περιοχή και (4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο κατηγορούμενος φερόταν να χρησιμοποιούσε προηγμένης τεχνολογίας φωτογραφική μηχανή και τα κινητά του τηλέφωνα. Μέσω αυτών φέρεται να έλαβε οπτικό υλικό από τις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου (RAF) και την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» την περίοδο που ήταν σε εξέλιξη τα αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Στην προκειμένη ο Αζέρος κατηγορούμενος είχε στην κατοχή του φωτογραφική μηχανή Nikon Coolpix P1100. Επιτρέπει οπτική μεγέθυνση (zoom) 125 φορές και έχει υψηλή ευκρίνεια. Τέτοιες φωτογραφικές μηχανές χρησιμοποιούνται για λόγους κατασκοπείας και παρακολούθησης.

Ο ύποπτος, όπως είχαμε σημειώσει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, διέμενε στο Ζακάκι και σε περιοχή που γειτνιάζει των Βρετανικών Βάσεων της RAF στη Λεμεσό. Η αρχική πληροφόρηση που έλαβαν οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε πως κινείτο ύποπτα πεζός στην περιοχή των Βάσεων φέροντας μαζί του και τη φωτογραφική μηχανή. Επιπλέον, είχε μαζί του και τρία κινητά τηλέφωνα. Όπως προέκυψε από την φυσική παρακολούθησή του, έβγαζε φωτογραφίες και με την επαγγελματική μηχανή, αλλά και με τα κινητά. Επιπλέον, στις 20 Ιουνίου το ΤΑΕ Αρχηγείου διατύπωσε τη θέση σε δικαστική διαδικασία πως ο κατηγορούμενος είχε μεταβεί -από τη Λεμεσό όπου διέμενε- στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο αλλάζοντας δυο λεωφορεία. Στη συνέχεια νοίκιασε αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο Πάφου. Ο κατηγορούμενος είχε μεταβεί στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» λίγο μετά που φέρονται να αφίχθηκαν εκεί αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη και πεζοναύτες (βλ. δημοσίευμα Hellas Journal).