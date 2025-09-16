Πρόσφατα κρούσματα κατασκοπείας σε ευαίσθητες υποδομές εντός των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών έχουν απασχολήσει το αστυνομικό σώμα σε ανώτατο επίπεδο και όχι μόνο.

Μάλιστα, έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου αυτές οι υποθέσεις να τυγχάνουν χειρισμού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, έχει ενεργοποιηθεί μηχανισμός ως προς τη διερεύνησή τους, ενώ έχει καθοριστεί ότι τις τελικές αποφάσεις θα τις λαμβάνει η ηγεσία της Αστυνομίας Κύπρου.

Διαβαθμισμένο έγγραφο

Αυτό προκύπτει από έγγραφο που στάλθηκε σε αρμόδιους αξιωματικούς της Αστυνομίας στις αρχές του τρέχοντος μήνα και, σύμφωνα με πληροφορίες μας, φέρει την ανώτατη σήμανση ασφαλείας.

Βάσει του περιεχομένου του άκρως εμπιστευτικού κι απόρρητου εγγράφου, για το οποίο έχει γνώση ο «Φ», υπάρχει ο ανάλογος προβληματισμός για τέτοια περιστατικά.

Η εν λόγω επιστολή έχει ως θέμα τις παραβιάσεις στρατιωτικών περιοχών και τη λήψη φωτογραφιών από ευαίσθητες υποδομές στη Δημοκρατία. Γίνεται λόγος για «περιστατικά κατά τα οποία εντοπίστηκαν πρόσωπα να κινούνται ύποπτα ή/και να φωτογραφίζουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς, καθώς και άλλες ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις».

Συμβολή των ΤΑΕ

Καθορίζεται ο τρόπος που πρέπει να ενεργούν οι αστυνομικοί των σταθμών, στα γεωγραφικά όρια των οποίων εμπίπτουν τέτοια περιστατικά. Αναφέρεται ρητά –ανάμεσα σ΄ άλλα- πως θα πρέπει να ζητείται η συμβολή των επαρχιακών Τμημάτων Ανιχνεύσεως Εγκληματών (ΤΑΕ).

Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι επιχειρείται να διασφαλιστεί πως δεν θα παραγνωρίζεται η σοβαρότητα τέτοιων υποθέσεων. Τα αδικήματα κατασκοπείας αντιμετωπίζονται ως κακουργήματα, τα οποία επισύρουν ποινές φυλάκισης άνω των πέντε ετών. Κι όπως είναι καλά γνωστό, χωρίς να υποτιμάται η αξία αστυνομικών που υπηρετούν σε σταθμούς και άλλες υπηρεσίες, τα ΤΑΕ είναι πιο εξοικειωμένα με τη διερεύνηση τέτοιας φύσεως υποθέσεων.

Ο τελικός λόγος

Βάσει των πληροφοριών μας, στο ίδιο έγγραφο στέλνεται ξεκάθαρα το μήνυμα πως λόγω της σοβαρότητας αυτών των περιστατικών η ηγεσία της Αστυνομίας θα έχει και τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τον χειρισμό των υποθέσεων. Αυτό που επιδιώκεται, με άλλα λόγια, είναι να τηρούνται ενήμερα από την πρώτη στιγμή τα ανώτατα στελέχη του αστυνομικού Σώματος.

Προκύπτουν υποθέσεις

Πάντως, είναι γνωστό και μέσα από τα ρεπορτάζ ότι τελευταίως έχουν απασχολήσει το αστυνομικό Σώμα υποθέσεις στις οποίες ενέχονται πρόσωπα που ήγειραν υποψίες ότι διαπράττουν αδικήματα κατασκοπείας ή φέρονται να εισέρχονται σε ευαίσθητες -ως προς την εθνική ασφάλεια- εγκαταστάσεις.

Η πιο πρόσφατη σημειώθηκε στο δεύτερο μισό του Αυγούστου και είχε έρθει στο φως μέσω δημοσιεύματος της εφημερίδας μας (22/8/25). Η υπόθεση τοποθετείται χρονικά στις 18 Αυγούστου. Όπως είχε διαπιστωθεί, άγνωστα πρόσωπα εισήλθαν παράνομα σε ευαίσθητη υποδομή στο Τρόοδος αποκόπτοντας συρματόπλεγμα. Συνελήφθησαν δυο Ελληνοκύπριοι. Αν και τότε υπήρχε η πεποίθηση πως οι φερόμενοι δράστες είχαν ως κίνητρο να αποσπάσουν χαλκό από καλώδια, εντούτοις η υπόθεση προκάλεσε προβληματισμό.

Τον Ιούνιο και κατά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, συνελήφθη στη Λεμεσό 44χρονος Αζέρος κάτοχος Βρετανικού διαβατηρίου. Αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι φωτογράφιζε τις Βρετανικές Βάσεις της RAF στη Λεμεσό και την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Πλέον κατηγορείται για αδικήματα που σχετίζονται με κατασκοπεία, αφού έχει καταχωρισθεί υπόθεση σε βάρος του στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Αζέρος είναι στο σύνολό τους πέντε, κι αφορούν αδικήματα κατασκοπείας, δημοσίευσης ειδήσεων που αφορούν την άμυνα της Δημοκρατίας, παράνομη καταγραφή εικόνων απαγορευμένης περιοχής και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.