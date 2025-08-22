Σοβαρή υπόθεση διάρρηξης και κλοπής σε ευαίσθητη υποδομή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τρόοδος χειρίζεται η Αστυνομία Κύπρου.

Μάλιστα, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δυο πρόσωπα, τα οποία τελούν υπό κράτηση.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες για την υπόθεση, για την οποία οι αστυνομικές Αρχές τηρούν άκρα μυστικότητα, αναφέρουν πως δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.

Τα επίμαχα γεγονότα φαίνεται να σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης στην εν λόγω εγκατάσταση. Οι δράστες φέρονται να πέτυχαν την παράνομη είσοδό τους αφού πρώτα απέκοψαν συρματόπλεγμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την εν λόγω εγκατάσταση αφαίρεσαν χαλκό από καλώδια στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί. Η Αστυνομία φέρεται να κατήρτισε πλάνο και να εκτέλεσε συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή. Την επομένη, σύμφωνα με πηγή του «Φ», πέτυχε τη σύλληψή τους στο ίδιο σημείο.

Λόγω του γεγονότος ότι το περιστατικό αφορά ευαίσθητη υποδομή, η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση κάνοντας τους ανάλογους χειρισμούς. Είναι ενδεικτικό ότι οι δυο Ελληνοκύπριοι οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης σε βάρος τους, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες. Μάλιστα, η διαδικασία έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης σε βάρος των δυο υπόπτων. Οι τελευταίοι αρνούνται τη διάπραξη αδικημάτων και αποδίδουν την παρουσία τους στον χώρο σε άλλο λόγο.

Η Αστυνομία φέρεται να έχει μαρτυρία που την κάνει να πιστεύει πως τα δυο πρόσωπα συνδέονται άμεσα με την υπόθεση.