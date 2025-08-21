Στη σύλληψη 24χρονου για διψήφιο αδικημάτων προχώρησαν σήμερα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμιας.

Ο νεαρός ευρισκόμενος στο ύψωμα «θέα» στο εν λόγω προάστιο της Λευκωσίας χθες βράδυ, αντέδρασε σε έλεγχο της Αστυνομίας, καθώς οδήγησε μοτοσικλέτα προς το μέρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον κτυπήσει, ενώ εν συνεχεία συγκρούστηκε με το περιπολικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:30 όταν περιπολικό, στο οποίο επέβαιναν δυο μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμιας, μετέβησαν στο συγκεκριμένο ύψωμα παρά την οδό Μνασιάδου στη Λακατάμια.

Στο σημείο βρίσκονταν σταθμευμένες δυο μοτοσικλέτες στην αντίθετη πλευρά του δρόμου και αριθμός προσώπων. Όταν ο ένας εκ των δυο αστυνομικών κατέβηκε για να κάνει εξακρίβωση στοιχείων των παρευρισκόμενων, ο 24χρονος ανέβηκε στη μια μοτοσικλέτα και την ξεκίνησε.

Παρά το γεγονός ότι το μέλος της Δύναμης του έδωσε οδηγία να τη θέσει εκτός λειτουργίας και να κατεβεί, ο 24χρονος την οδήγησε καταπάνω του κι αφού πρώτα τον κτύπησε, εν συνεχεία συγκρούστηκε με το περιπολικό.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 24χρονο στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Να σημειωθεί πως μετά την αξιολόγησή του στο Τμήμα Ατυχημάτων κι Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας κρίθηκε πως δεν υπάρχει ανάγκη για νοσηλεία του.

Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, δεν του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς δεν είναι δικαιούχος του ΓεΣΥ. Αυτό φαίνεται να έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πρόσωπο συριακής καταγωγής που βρίσκεται στην Κύπρο υπό καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να προέκυψαν κι από τις αστυνομικές εξετάσεις λίγο μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε.

Εξάλλου, ο αστυνομικός που μετεφέρθηκε στο ΤΑΕΠ, εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάκωση στον καρπό του χεριού. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια απολύθηκε.

Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησε ο 24χρονος ανήκει σε Βρετανό υπήκοο, ο οποίος δεν εντοπίστηκε. Επιπλέον, είναι ακινητοποιημένη από το 2023, χωρίς άδεια κυκλοφορίας και πιστοποιητικό ασφάλισης. Οι δυο μοτοσικλέτες μεταφέρθηκαν στον αστυνομικό σταθμό Λακατάμιας, που χειρίζεται την υπόθεση, για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο 24χρονος συνελήφθη σήμερα για διερευνώμενη υπόθεση που αφορά 10 συναφή με την υπόθεση αδικήματα. Αυτά αφορούν -μεταξύ άλλων- οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς διακριτικά, άδεια οδήγησης και ασφάλειας, μη χρήση κράνους, ενώ ελέγχεται και για το γεγονός πως χρησιμοποιούσε τη μοτοσικλέτα ενόσω αυτή δηλώθηκε ως ακινητοποιημένη.

Επιπλέον, ελέγχεται για παράληψη συμμόρφωσης σε οδηγίες αστυνομικού, παράνομη στάθμευση, αμελή οδήγηση, αλόγιστη η επικίνδυνη οδήγηση και τέλος, απερίσκεπτες και αμελείς πράξεις.

Αναμενόταν να κατηγορηθεί και να αφεθεί ελεύθερος.