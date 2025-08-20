Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια για τον 54χρονο που έχασε τη ζωή του υπό αξιοπερίεργες συνθήκες χθες το πρωί σε πάροδο γνωστής λεωφόρου στη Λευκωσία.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός δίπλα από αυτοκίνητο σε χωράφι σε πάροδο της λεωφόρου Ελαιώνων στον Στρόβολο, φέροντας σοβαρά εγκαύματα από φωτιά.

Μάλιστα, στο σημείο μετέβησαν και μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ) της Αστυνομίας και έκαναν εξετάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που έλαβε το philenews από τις αστυνομικές έρευνες δεν προέκυψαν στοιχεία που να υποδηλώνουν έγκλημα.

Η νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό του σήμερα το πρωί από τους ιατροδικαστές της Δημοκρατίας, Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, κατέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, πως ο θάνατος του 54χρονου από τη Λευκωσία, προήλθε από εκτεταμένα βαριά εγκαύματα που έφερε στο σώμα του. Αυτά ήταν σε πέραν του 25% του κορμιού του, ποσοστού, δηλαδή, που είναι τέτοιο ώστε να επιφέρει το θάνατο ενός προσώπου.

Όπως είχαμε γράψει και χθες, η Αστυνομία εξέταζε υπόθεση αφύσικου θανάτου. Στελέχη της αστυνομικής Δύναμης είχαν ειδοποιηθεί την Τρίτη λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί ότι συγκεκριμένο πρόσωπο έφερε σοβαρά εγκαύματα στο σώμα του και βρισκόταν σε χωράφι, σε πάροδο της λεωφόρου Ελαιώνων στον Στρόβολο.

Λίγο μετά τις 10:00 διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο είχε υποκύψει στα τραύματά του. Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αστυνομικοί και συνάδελφοί του που υπηρετούν στην ΥΠΕΓΕ για να κάνουν εξετάσεις.

Αρχικά η Αστυνομία εξέταζε όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο, μετά από την απαραίτητη διερεύνηση, όπως σημειώσαμε, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.