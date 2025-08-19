Υπόθεση αφύσικου θανάτου 54χρονου άνδρα στη Λευκωσία διερευνά η Αστυνομία.

Η Αστυνομία Κύπρου ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί ότι συγκεκριμένο πρόσωπο φέρει σοβαρά τραύματα από εγκαύματα και βρίσκεται σε χωράφι σε πάροδο της λεωφόρου Ελαιώνων στον Στρόβολο.

Λίγο μετά τις 10:00 διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο είχε υποκύψει στα τραύματά του.

Όπως διαπίστωσε το philenews, στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας και στελέχη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ) και κάνουν εξετάσεις.

Όπως μας αναφέρθηκε, η Αστυνομία για την ώρα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.