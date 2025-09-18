Ενώπιον της νέας σύνθεσης του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού εμφανίστηκε σήμερα (18/9) ο 44χρονος Αζέρος, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου, ο οποίος κατηγορείται και τελεί υπόδικος για κατασκοπεία. Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένη σήμερα για να του απαγγελθούν οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, ωστόσο, πήρε για άλλη μία φορά αναβολή.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε να οριστεί μεταφραστής για να παρέχει μετάφραση της διαδικασίας στα αζερικά, ώστε ο κατηγορούμενος να κατανοεί πλήρως τη δίκη του. Επίσης, ζήτησε να του παραδοθεί επιπλέον μαρτυρικό υλικό που υπάρχει στον φάκελο της υπόθεσης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την ημέρα της σύλληψης μέχρι σήμερα, η μετάφραση προς τον 44χρονο γινόταν στα ρωσικά, γλώσσα που, όπως δήλωσε αρχικά, κατανοούσε. Μετά τα παραπάνω αιτήματα, το Δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση και όρισε νέα δικάσιμο για τις αρχές Οκτωβρίου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Αζέρος είναι συνολικά πέντε και αφορούν αδικήματα κατασκοπείας, δημοσίευσης ειδήσεων που αφορούν την άμυνα της Δημοκρατίας, παράνομη καταγραφή εικόνων από απαγορευμένη περιοχή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως είχαμε αποκαλύψει σε προηγούμενα δημοσιεύματα, τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν κατά το διάστημα από τον Απρίλιο έως τις 21 Ιουνίου 2025, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποίησε προηγμένης τεχνολογίας φωτογραφική μηχανή και κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων απέκτησε οπτικό υλικό από τις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου (RAF) και την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», κατά την περίοδο που ήταν σε εξέλιξη αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο 44χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Αστυνομία, φέρεται να βρισκόταν σε επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Από παρακολούθηση, φέρεται να κινούνταν πεζός σχεδόν καθημερινά πλησίον των Βρετανικών Βάσεων, κρατώντας φωτογραφική μηχανή με μεγεθυντικό φακό και τρία κινητά τηλέφωνα (smartphones). Καταγράφηκε να βγάζει φωτογραφίες τόσο με τα κινητά του τηλέφωνα όσο και με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και τη φωτογραφική του μηχανή, καθώς και να συνομιλεί μέσω κινητών και να κρατά έντυπες σημειώσεις.