Καταγγελίες-βόμβα με τη συνοδεία ανακριτικού υλικού και επώνυμων μαρτυριών για παρανομίες και διασπάθιση δημοσίου χρήματος, βρίσκονται στα χέρια των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας.

Ο «Φ» μετά από διερεύνηση της υπόθεσης, που εξετάζουν αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας από τον Απρίλιο του 2022, εντόπισε την άκρη του νήματος και στη βάση ντοκουμέντων αποκαλύπτει πως τα όσα καταλογίζονται στον Δήμο Πάφου επί δημαρχίας Φαίδωνα Φαίδωνος, αποδίδουν εικόνα αυθαιρεσίας.

Συγκεκριμένα, από αδιάψευστα στοιχεία που έχει η εφημερίδα μας στην κατοχή της προκύπτει ότι ο εν αργία δήμαρχος μαζί με υψηλόβαθμο στέλεχος του Δήμου Πάφου, έχουν καταγγελθεί στην Αστυνομία για ενδεχόμενη διασπάθιση δημοσίου χρήματος και άλλες παρανομίες.

Πιο συγκεκριμένα στους δυο αξιωματούχους καταλογίζονται:

(1) παρανομία με Τουρκοκυπριακή περιουσία που αυθαίρετα υπεκμισθώθηκε σε ιδιώτη για σκοπούς λειτουργίας καφετέριας, σε αντίθεση με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας,

(2) πέντε προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Πάφου για θέσεις που φτάνουν μέχρι και κλίμακα Α13 και οι οποίες δεν έγιναν με διαφανείς διαδικασίες,

(3) παράνομη χρήση υπηρεσιακού οχήματος από τον δήμαρχο με δυο υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι, μάλιστα, πληρώνονταν υπερωριακά με δημόσιο χρήμα και

(4) οικειοποίηση ποσού €1,5 εκατ. του ταμείου συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων, από τον Δήμο Πάφου για αγορά τεμαχίου που διαβιβάστηκε παράνομα στον Δήμο για σκοπούς ανέγερσης φοιτητικών εστιών.

Επιτόπιος έλεγχος

Όλα αυτά έχουν διερευνηθεί από το ΤΑΕ Πάφου, την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου, από την άνοιξη του 2022 μέχρι και το τέλος του 2025.

Από τον Ιανουάριο του 2026 το πόρισμα του επικεφαλής ανακριτή της Αστυνομίας βρίσκεται στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα μαζί με την εισήγησή του.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξασφαλίστηκαν διάφορα ντοκουμέντα από την Αστυνομία, ενώ όπως έγκυρα πληροφορούμαστε, τον Μάιο του 2023 κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έκανε επιτόπιο έλεγχο στον Δήμο Πάφου σε σχέση με τα εγειρόμενα ζητήματα, καταλήγοντας σε ευρήματα.

Το όχημα…

Για το θέμα του υπηρεσιακού οχήματος, η καταγγελία που κατέληξε στην Αστυνομία ανέφερε ότι ο δήμαρχος επιστρατεύει παράνομα τις υπηρεσίες δικού του οδηγού.

Επιπλέον, του καταλόγιζε ότι χρησιμοποιεί το υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Πάφου καθημερινά για μη υπηρεσιακούς σκοπούς.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, επιστράτευε τις υπηρεσίες και δυο δημοτικών υπαλλήλων (σ.σ. ο «Φ» γνωρίζει τα ονόματά τους) για να εκτελούν χρέη οδηγού, τους οποίους πλήρωναν υπερωριακά με δημόσιο χρήμα.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης καταγγελίας από Αστυνομία και Ελεγκτική Υπηρεσία, υπήρξε σχετικό εύρημα ότι όντως υπήρχε ζήτημα. Σε ένα από τα έγγραφα που εξασφάλισε ο «Φ» σημειώνεται πως «σε αντίθεση με τους κανονισμούς, για το υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιείται από τον Δήμαρχο, δεν τηρείται Σημειωματάριο Διαδρομής Οχήματος, αλλά ούτε και μηνιαίο φύλλο κοστολογίου».

Στο ίδιο έγγραφο που εξασφαλίσαμε προστίθεται ότι «σύμφωνα με στοιχεία και πληροφορίες που (…) έχουν δοθεί από τον Δήμο, οι κλητήρες … και … εκτελούν και χρέη οδηγού για συγκεκριμένα υπηρεσιακά ταξίδια του Δημάρχου, όπως, για παράδειγμα, εκτός της Επαρχίας Πάφου και σε περίπτωση που εργαστούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, αμείβονται υπερωριακά».

Προσλήψεις πριν τις εγκρίσεις

Στην καταγγελία απαριθμούνται τουλάχιστον πέντε κατ΄ ισχυρισμό παράνομες προσλήψεις. Ανάμεσά τους και προσλήψεις για δυο θέσεις που αφορούν έργα για «έξυπνη πόλη». Όπως προκύπτει πρόκειται περί θέσεων, που προνοούν απολαβές για διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Για μια εκ των θέσεων προνοείτο κλίμακα Α13. Και σ΄ αυτή την περίπτωση η διερεύνηση αρμόδιων υπηρεσιών της Δημοκρατίας φανέρωσε ευρήματα για πρακτικές εκτός διαδικασιών. Για την πρόσληψη δυο υψηλόβαθμους διαπιστώθηκε ότι «προσφέρθηκε διορισμός σε φυσικά πρόσωπα», πριν από την εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Καταγγελία για €1.5 εκατ.

Η καταγγελία κάνει λόγο όπως σημειώσαμε και για παράνομη χρήση από τον Δήμο Πάφου ποσού €1.5 εκατ. Προερχόταν από το ταμείο συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων. Χρησιμοποιήθηκε για την αγορά τεμαχίου γης με στόχο την ανέγερση φοιτητικών εστιών. Κατά την έρευνά του ο «Φ» εντόπισε έγγραφο και συγκεκριμένα επιστολή συντεχνιακών οργανώσεων που κατάγγελλαν το περιστατικό στο Υπουργείο Εργασίας. Η εν λόγω επιστολή καταλόγιζε παρανομία και έφερε ημερομηνία 31/1/2022.

Παράνομη υπεκμίσθωση

Άλλη καταγγελία αφορά τουρκοκυπριακή περιουσία στον Μούτταλλο. Η έρευνα Αστυνομίας και Ελεγκτικής έδειξε πως παρανόμως υπεκμισθώθηκε από τον Δήμο Πάφο σε ιδιώτη για δημιουργία καφεστιατορίου. Μάλιστα, από τα έγγραφα που έχουμε δει προκύπτει πως υπήρχαν γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας που ανέφεραν ρητώς πως δεν μπορεί να υπεκμισθωθεί τουρκοκυπριακή περιουσία. Επιπλέον, το καφεστιατόριο δεν είχε πολεοδομικές και άλλες άδειες. Αυτό το εύρημα συμπεριλαμβάνεται στις αστυνομικές έρευνες.

Όπως γράψαμε και χθες, ο «Φ» εξασφάλισε και γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο αιτήματος του Δήμου να του παραχωρηθεί δικαίωμα για υπεκμίσθωση τουρκοκυπριακής περιουσίας. Το αίτημα είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2022. Μεταξύ άλλων, στη γνωμάτευση σημειώνονταν τα ακόλουθα: «Οι θέσεις μας επί του εν λόγω ζητήματος εκφράστηκαν πολλάκις στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, στη βάση της κείμενης νομοθεσίας είναι η θέση μας ότι ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 (139/1991) δεν περιέχει πρόνοια που να παρέχει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών, ούτε επιτρέπει την κερδοφορία από αυτές, αφού βασικός σκοπός του νόμου, είναι η προστασία των εν λόγω περιουσιών και η ικανοποίηση των αναγκών των προσφύγων».

Αποκαλύπτουμε όλο το χρονικό εξέτασης των καταγγελιών

Βάσει της έρευνας του «Φ» το χρονικό πλαίσιο που δείχνει τον χειρισμό της καταγγελίας από το 2022 μέχρι και σήμερα, προκύπτουν τα ακόλουθα αδιάψευστα στοιχεία:

>> Τον Απρίλιο του 2022 καταγγέλλεται στο ΤΑΕ Πάφου ο Φαίδωνος και ανώτερος λειτουργός του Δήμου.

>> Ακολουθεί γραπτή κατάθεση από το καταγγέλλον πρόσωπο στο ΤΑΕ Πάφου.

>> Ο φάκελος εντός του 2022 διαβιβάζεται για οδηγίες στη Νομική Υπηρεσία.

>> Έναν χρόνο μετά την καταγγελία και συγκεκριμένα την άνοιξη του 2023 το ΤΑΕ Πάφου αποτείνεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία (Ε.Υ.) της Δημοκρατίας και αιτείται όπως διερευνήσει τις καταγγελίες. Η Ε.Υ. εξετάζοντας πτυχές της καταγγελίας εντοπίζει παρανομίες στα θέματα που αφορούν το υπηρεσιακό όχημα, τις διαδικασίες πρόσληψης για πέντε πρόσωπα και τέλος, της υπεκμίσθωσης τουρκοκυπριακής περιουσίας σε ιδιώτη.

>> Το φθινόπωρο του 2023, όπως ανέφερε και ο τέως Γενικός Ελεγκτής μετά την αποκάλυψη της περασμένης Τρίτης του «Φ» για τις οικονομικού περιεχομένου έρευνες, αποστέλλεται επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τα σχετικά ευρήματα στο ΤΑΕ Πάφου.

>> Το 2024 αποφασίζεται η έρευνα να ανατεθεί σε ανακριτές του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας.

>> Λίγο πριν το καλοκαίρι του 2025 ανακριτής παραλαμβάνει αριθμό εγγράφων/τεκμηρίων σε σχέση με τις καταγγελίες από δημόσιες υπηρεσίες.

>> Στις 9 Ιανουαρίου του 2026 ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στον Γενικό Εισαγγελέα.

Κατήγγειλε διασπάθιση και λίγο αργότερα απολύθηκε από τον Δήμο

Πώς δικαιολόγησε ο νομικός σύμβουλος του Δήμου τα όσα καταγγέλθηκαν για δήμαρχο και ανώτερο λειτουργό

Το πρόσωπο που κατήγγειλε ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος απολύθηκε από τον Δήμο Πάφου, λίγο μετά τα όσα κατήγγειλε.

Το εν λόγω άτομο εργαζόταν σε συγκεκριμένο πόστο στον Δήμο και την άνοιξη του 2022 αποφάσισε να κάνει καταγγελία για τα προαναφερθέντα στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Λίγο μετά βρέθηκε στο δρόμο, καθώς έλαβε χαρτί απόλυσης στις 17/5/2022.

Ο «Φ» αναζητώντας αντίλογο κατέληξε στις θέσεις που είχαν δοθεί στην Αστυνομία Πάφου κατά τα αρχικά στάδια της διερεύνησης, για λογαριασμό των καταγγελλόμενων, δηλαδή του δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος και του ανώτερου λειτουργού του Δήμου.

Μέσω του νομικού συμβούλου του Δήμου Πάφου στάλθηκε στην Αστυνομία επιστολή χρεώνοντας στο άτομο που κατήγγειλε ενδεχόμενη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, ότι έκανε καταγγελία έχοντας κίνητρα αντεκδίκησης. Σημειωνόταν πως το καταγγέλλον πρόσωπο ενήργησε έτσι λόγω του γεγονότος ότι αξιολογήθηκε ως ανεπαρκές στα καθήκοντά του από τον Δήμο.

«Είναι προφανές γιατί προέβη στην εντελώς αβάσιμη, ψευδή και ανυπόστατη αυτή καταγγελία», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή με την οποία επιχειρείτο να αποδομηθούν τα όσα προσάπτονταν.