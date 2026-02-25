Η πραγματοποίηση ενός σχεδιασμού, έστω περιορισμένης έκτασης, για τις κατασκευές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό θεωρείται απαραίτητη, πριν προκηρυχθούν προσφορές από την ΕΤΥΦΑ για την εξεύρεση νέου εργολάβου, που θα αναλάβει να το παραδώσει έτοιμο προς χρήση.

Αυτό, όπως πληροφορείται ο Φιλελεύθερος, είναι το ασφαλές συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ΔΕΦΑ και ΕΤΥΦΑ και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν το επόμενο διάστημα.

Όμως, η Technip, ο project manager που επέλεξε η κρατική εταιρεία, δεν θεωρεί πως είναι αρκετός ένας μίνι-σχεδιασμός για να μπορέσει ο νέος εργολάβος να προχωρήσει με αξιοπιστία και εχέγγυα επιτυχίας το ημιτελές έργο. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η Technip ζητά έναν εκτενή επανασχεδιασμό του έργου, πριν επαναρχίσουν οι εργασίες. Αυτό είναι άλλωστε το συμπέρασμα από την ανάλυση εντοπισμού κενών και παραλείψεων (gap analysis) που παρέδωσε στην ΕΤΥΦΑ η γαλλική εταιρεία στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Ένας εκτενής επανασχεδιασμός του τερματικού, όμως, θα απαιτούσε πολλούς μήνες και πολλά λεφτά. Τα οποία λεφτά δύσκολα θα μπορούσε να εξασφαλίσει η ΕΤΥΦΑ, με την έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων.

Και αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που η ΕΤΥΦΑ προσανατολίζεται στην ανάθεση στην Technip της ευθύνης να πραγματοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν σχεδιασμό για τα απολύτως απαραίτητα, ώστε να καλυφθούν κάποια από τα κενά που εντόπισε με την προηγούμενη μελέτη της και αμέσως μετά να ετοιμάσει τους όρους για έναν νέο διαγωνισμό προς εξεύρεση εργολάβου.

Θεωρείται πολύ πιθανό ότι οι όροι του νέου διαγωνισμού θα προβλέπουν την υποχρέωση του εργολάβου που θα επιλεγεί να πραγματοποιήσει έναν πιο απαιτητικό σχεδιασμό, πριν πιάσει δουλειά για την ολοκλήρωση της προβλήτας και των χερσαίων υποδομών.

Εν ολίγοις, το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν γίνει ένας νέος σχεδιασμός (αρχικά σε μικρή έκταση από την Technip και μετά σε μεγαλύτερο εύρος από τον νέο εργολάβο) επί πολλών πτυχών, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης της καταλληλότητας του υλικού και του εξοπλισμού που είχε προμηθευτεί η κινεζική CPP και παραμένει αναξιοποίητος. Αν μέρος αυτών των υλικών κριθεί ακατάλληλο από τον νέο εργολάβο, σε βαθμό που δεν θα αναλαμβάνει την ευθύνη της χρησιμοποίησής του, θα του δοθεί ευχέρεια προμήθειας άλλου εξοπλισμού. Στο μεσοδιάστημα, θα γίνει προσπάθεια εξασφάλισης πιστοποιητικών για κάποια υλικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες.

Η δυσκολία για χρονοδιαγράμματα

Από τα πιο πάνω συνάγεται πως η απροθυμία του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΥΦΑ και του υπουργού Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανού να μιλήσουν για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του τερματικού στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας στη Βουλή δεν ήταν αδικαιολόγητη.

Αυτό που ολοκληρώθηκε το τελευταίο διάστημα είναι η αξιολόγηση του gap analysis από την ΕΤΥΦΑ και ο καθορισμός των βημάτων που κατά προτεραιότητα πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα. Κανένας όμως δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί από τον project manager ο μίνι σχεδιασμός, να οριστικοποιηθούν τα έγγραφα για τον διαγωνισμό και να γίνει η επίσημη πρόσκληση σε εργοληπτικούς οίκους, είτε μέσω ανοικτού διαγωνισμού, είτε μέσω μιας προεπιλογής 4-5 εταιρειών που μπορούν να αναλάβουν το έργο από το σημείο στο οποίο το εγκατέλειψε η CPP.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει πως το έργο θα ολοκληρωθεί, όσος χρόνος και αν απαιτηθεί. Για το κόστος ολοκλήρωσης των εργασιών, όμως, δεν μπορεί να αναφερθεί κάτι σε αυτή τη φάση, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από τα έγγραφα του διαγωνισμού και τον τελικό σχεδιασμό που θα γίνει από τον εργολάβο που θα επιλεγεί.

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν πως δεν θα πρέπει να αναμένεται η προκήρυξη προσφορών πριν το προσεχές καλοκαίρι. Η διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης και κατακύρωσης δεν μπορεί να προβλεφθεί με αξιοπιστία. Από εκεί και πέρα, τα έργα εκτιμάται αρμοδίως ότι απαιτούν περίπου 30 μήνες για την ολοκλήρωσή τους, από την ημέρα που θα αρχίσουν.