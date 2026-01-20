Δεκάδες ερωτήματα υπέβαλαν βουλευτές μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας για το ανοικτό ζήτημα του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, τις εξελίξεις για το πλοίο Προμηθέας καθώς και για τους νομικούς συμβούλους που αξιοποιήθηκαν και το κόστος των έργων μέχρι στιγμής.

H Επιτροπή συζήτησε το πρωί της Τρίτης την πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή Βασιλικού και ειδικά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ενέργειας προς το κράτος, τον ρόλο των λομπιστών στο συγκεκριμένο έργο, καθώς και το μέλλον της πλωτής μονάδας Προμηθέας.

Κατά την έναρξη της συζήτησης ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών και εκπροσώπων της ΕΤΥΦΑ (Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου). Συγκεκριμένα, βουλευτές κάλεσαν την Κυβέρνηση να καταθέσει στοιχεία κατά πόσο οι νομικοί σύμβουλοι του έργου του τερματικού είναι οι ίδιοι που είχαν αναλάβει τη διαφορά στη διαιτησία. που είναι σε εξέλιξη στο Λονδίνο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, άφησε αιχμές γιατί δεν έχουν σταλθεί τα στοιχεία στη Βουλή σε σχέση με τους νομικούς συμβούλους και τις απολαβές τους.

Απαντώντας, ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε πως η μελέτη που έγινε πρόσφατα είναι της γαλλικής εταιρείας Technip είναι τεχνικής φύσης και αναμένει από την ΕΤΥΦΑ να ετοιμάσει και να αποστείλει στο υπουργείο τις δικές της εισηγήσεις και την ανάλυση της μελέτης, η οποία στη συνέχεια θα δοθεί στη Βουλή.

Εκ μέρους της ΕΤΥΦΑ λέχθηκε πως τα ονόματα των συμβούλων έχουν δοθεί στη Βουλή, επισημαίνοντας πως αυτά που δεν δόθηκαν είναι τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν πολλά απόρρητα θέματα διαιτησίας και στρατηγικής.

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΤΥΦΑ Γιώργος Ασιήκαλης, «πρόκειται για ευαίσθητα στοιχεία και την προηγούμενη φορά που σας δώσαμε τέτοια στοιχεία δημοσιεύθηκαν στον Φιλελευθερο και υπήρξε πρόβλημα με τη διαιτησία».

Ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε πως εμμονικά δεν ενημερώνεται η Βουλή, με τη δικαιολογία της διαιτησίας. «Είστε σε κοινοβούλιο και όχι σε μπακάλικο, ζητάμε να μας πείτε ποιοι είναι οι σύμβουλοι και πόσα παίρνουν. Γίνεται να αποφασίζουν οι συμβούλοι για την πορεία αυτού του έργου;» διερωτήθηκε.

Σε παρέμβασή του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την κατηγορία που εκτοξεύθηκε από την ΕΤΥΦΑ περί διαρροής εγγράφων από τη Βουλή. Τις κατηγορίες της ΕΤΥΦΑ για τη διαρροή εμπιστευτικής ενημέρωσης της Βουλής απέρριψε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, καλώντας την ΕΤΥΦΑ αν κατέχει στοιχεία να απευθυνθεί στην Αστυνομία.

Για προκλητική και προσβλητική τοποθέτηση από πλευράς της ΕΤΥΦΑ έκανε λόγο ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, καθώς κατηγορείται, όπως είπε, η Βουλή για διαρροή εγγράφων. Απαντώντας, η ΕΤΥΦΑ ανέφερε πως είναι άδικες οι καταγγελίες των βουλευτών, προσθέτοντας πως τα στοιχεία για την αμοιβή των νομικών συμβούλων αποστάλθηκαν στη Βουλή. «Είναι διαφορετικά τα θέματα της διαιτησίας και διαφορετικά τα ποσά για τους νομικούς συμβούλους» αναφέρθηκε.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΥΦΑ Γιώργος Πέτρου είπε πως υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι για τη διαιτησία και τεχνικοί σύμβουλοι που χειρίζονται το έργο. Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός σημείωσε πως τα στοιχεία θα μπορούν να σταλθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την αύξηση του κόστους του έργου, το οποίο από €315 εκατ. μπορεί να φτάσει όπως είπε το €1 δισ. Έκανε λόγο για έργο βόμβα, καθώς η προηγούμενη κυβέρνηση του ΔΗΣΥ έκανε κάκιστες συμφωνίες, προσθέτοντας πως η σημερινή κυβέρνηση έδωσε υποσχέσεις και χρονοδιαγράμματα που διαψεύστηκαν.

«Οι ευθύνες είναι στους ώμους της κυβέρνησης Χριστοδουλιδη. Πίσω από αυτά κρύβονται κακές συμφωνίες, ξεκίνησε στραβά το έργο και συνιστά σκάνδαλο και θα πρέπει να διερευνηθεί» τόνισε.

Ο υπουργός, απαντώντας για το πλοίο Προμηθέα, είπε πως όταν παραλάβει πλήρες φορτίο φυσικού αερίου το πλοίο τότε θα πιστοποιηθεί ως πλωτή μονάδα αποϋγροποίησης. Τόνισε πως η ναύλωση του πλοίου είναι δυσκολότερη, καθώς θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με την ΕΕ . «Η προβλήτα δεν υπάρχει στην Κύπρο για να το φέρουμε. Η ουσία είναι να έρθει η ΕΤΥΦΑ να μας πει πού βρίσκεται το θέμα. Δεν θα μιλήσω για χρονοδιαγράμματα, γιατί μιλούμε για προσφορές» τόνισε. Υπέδειξε πως το κόστος για το τερματικό θα διαφανεί από τις προσφορές.

Στο μεταξύ, απαντώντας σε ερώτηση είπε πως δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πότε θα ολοκληρωθεί η διερεύνηση των δύο υποθέσεων (τερματικό Βασιλικού και ηλεκτρική διασύνδεση). Η συζήτηση θα συνεχιστεί από εβδομάδας κατά την οποία θα δώσει αναλυτικές απαντήσεις ο υπουργός.