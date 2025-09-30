Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη Λεμεσό, αναφέρθηκε τόσο στο έργο του GSI όσο και στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών ότι η καταβολή 67 εκατ. ευρώ για το έργο θα έθετε σε κίνδυνο την κυπριακή οικονομία, ο Πρόεδρος απάντησε ότι το ποσό αφορά αποκλειστικά το τερματικό. «Χαίρομαι γιατί έχουμε ξανά έναν πλεονασματικό, αναπτυξιακό προϋπολογισμό, με αυξημένες δαπάνες για έργα ανάπτυξης και κοινωνικές παροχές, περισσότερες από το 2025», είπε, προσθέτοντας ότι το δημόσιο χρέος μειώνεται, η ανεργία βρίσκεται σε επίπεδα του 2008 και οι διεθνείς αναβαθμίσεις είναι οι πρώτες από το 2011.

Για το GSI, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση επιβαρύνει το έργο και επηρεάζει και άλλες πτυχές, οικονομικές και μη. Υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην προώθησή του και γι’ αυτό στον προϋπολογισμό του 2025 και του 2026 προβλέπονται 25 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σε ερώτηση αν αυτό θα γίνει χωρίς προϋποθέσεις, απάντησε ότι «προϋποθέσεις είναι να υλοποιηθούν κάποια δεδομένα», τονίζοντας πως όσο καθυστερούν οι διαδικασίες, επηρεάζεται η βιωσιμότητα του έργου.