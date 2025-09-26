Σε αναμονή νομικής γνωμάτευσης βρίσκεται το Υπουργείο Ενέργειας σε σχέση με το αίτημα της CINEA, του χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για επιστροφή 67 εκατ. ευρώ που δόθηκαν ως χορηγία για το τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου.

Ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θα λάβει συμβουλές και από Βρετανούς ειδικούς πριν καθοριστεί η στάση του υπουργείου. Ερωτηθείς αν υπάρχει πιθανότητα έφεσης, σημείωσε ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», ωστόσο οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά τη λήψη της νομικής γνωμάτευσης.

Το θέμα, όπως είπε, ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο έπειτα από καταγγελία για την κατακύρωση της προσφοράς στην κινεζική κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο. Ο ίδιος εξήγησε ότι το αίτημα επιστροφής ήρθε από τον CINEA, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ελεγκτών, το οποίο στηρίχθηκε σε στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κύπρου.

Ο υπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο είχε ήδη αποστείλει εκτενή γραπτή απάντηση την περασμένη άνοιξη, υπερασπιζόμενο τη νομιμότητα της διαδικασίας. Ωστόσο, όπως είπε, νέα επιστολή που εστάλη προχθές στον γενικό διευθυντή του υπουργείου επανέλαβε με περισσότερη λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί την κατακύρωση παράτυπη, χαρακτηρίζοντας την απόφαση για την επιστροφή των χρημάτων τελεσίδικη.

Η συνολική χορηγία της ΕΕ για το έργο ανέρχεται σε 101 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη καταβληθεί περίπου 73 εκατ. ευρώ. Από αυτά, ζητείται η επιστροφή των 67 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο αφορά, σύμφωνα με τον κ. Παπαναστασίου, σε μελέτες που είχαν ολοκληρωθεί πριν την κατακύρωση του έργου.