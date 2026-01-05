Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης, βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος -μέχρι τον Μάιο, ευτυχώς- της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας μετατρέπεται σταδιακά σε κίνδυνο για την έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα θέματα που υποτίθεται χειρίζεται και θα έπρεπε να τα ξέρει καλά.

Τον ακούγαμε τις προάλλες να μιλά για την ολοκλήρωση του προγράμματος net metering από το κράτος και την ΑΗΚ και τη μετακίνηση στο net billing (όπως έκανε όλη η Ευρώπη, γιατί το net metering επιβαρύνει οικονομικά -και άδικα- όσους δεν έχουν φωτοβολταϊκά στέγης) και πραγματικά ανησυχήσαμε για το ενδεχόμενο αυτός ο βουλευτής να πάρει στον λαιμό του χιλιάδες ακροατές, που νομίζουν πως μιλά έχοντας γνώση και προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον. Ούτε το ένα κάνει, ούτε το άλλο.

ΧΡΥΜΑ