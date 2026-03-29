Οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην Κύπρο έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανέφερε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου στην εκδήλωση «Ώρα της Γης 2026», το Σάββατο στο Τρόοδος.

“Στην Κύπρο, σύμφωνα με επιστημονικά ευρήματα του Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική Έρευνα του Ινστιτούτου Κύπρου που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο 2025, οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με την παραγωγή ηλεκτρισμού και τις μεταφορές να αποτελούν τους βασικούς τομείς εκπομπών”, είπε.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, πρόσθεσε, “είναι θετικό ότι καταγράφονται και ενδείξεις προόδου, όπως η μείωση των εκπομπών στην Κύπρο κατά 5,2% σε πρόσφατη ανακοίνωση της Eurostat τον Φεβρουάριο 2026”.

Τόνισε ότι ωστόσο, “η πρόοδος αυτή δεν μπορεί να μας εφησυχάζει, αλλά μας υποδεικνύει ότι απαιτείται συνέχεια και ενίσχυση των προσπαθειών μας, ώστε η μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό και αναπτυξιακό μοντέλο να είναι ουσιαστική και ορατή”.

Ανέφερε πως η περιβαλλοντική πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις εκπομπές.

Στην Κύπρο, σημείωσε, εκδηλώνεται με ιδιαίτερη ένταση και στο ζήτημα του νερού και είπε ότι η λειψυδρία δεν αποτελεί πλέον ένα ενδεχόμενο του μέλλοντος, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει ήδη την καθημερινότητα, την αγροτική παραγωγή και τη βιωσιμότητα του τόπου μας, ενώ η ερημοποίηση των εδαφών βρίσκεται ήδη εδώ.

“Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για μια συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, που να συνδέει τη δημόσια πολιτική με την ατομική ευθύνη ως προς τον τρόπο, με τον οποίο διαχειριζόμαστε τους φυσικούς μας πόρους μας – την ενέργεια, το νερό, το έδαφος”, είπε η Επίτροπος.

Αναφερόμενη στο Τρόοδος και ειδικότερα στο Γεωπάρκο, είπε ότι “αποτελούν πολύτιμο φυσικό και γεωλογικό θησαυρό για την Κύπρο, που συνδυάζει τη γεωλογική ιδιαιτερότητα με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, τη μακρόχρονη ανθρώπινη παρουσία και τις παραδόσεις της περιοχής”.

Καταλαμβάνοντας περίπου το 45% της οροσειράς του Τροόδους και το 15% της συνολικής έκτασης της Κύπρου, εντάχθηκε το 2015 στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, με αναγνωρισμένη διεθνή αξία, τόνισε η Επίτροπος.

“Η ίδια η γένεση της Κύπρου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημιουργία και ανύψωση της οροσειράς του Τροόδους, μέσα από σύνθετες γεωλογικές διεργασίες που καθιστούν την περιοχή σημείο αναφοράς για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα”, σημείωσε.

Είπε ότι η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα αποτελεί σήμερα έναν από τους κεντρικούς στόχους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

“Πρόκειται για μια αναγκαία μετάβαση, η οποία συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων και των κοινωνιών μας”.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών και την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία που αποκτούν οι ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή “ένα σύγχρονο και συμμετοχικό μοντέλο παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες να έχουν ενεργό ρόλο”.

ΚΥΠΕ