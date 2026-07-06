Με λίγη ακόμη υπομονή καλεί τους πολίτες να οπλισθούν ο Δημαρχεύων Πάφου, σχετικά με το έργο του δρόμου προς τα Κονιά το οποίο δημιουργεί εδώ και μήνες σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη της Πάφου.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου δήλωσε ότι ο δρόμος των Κονιών θα παραμείνει κλειστός για μερικές ακόμη ημέρες ώστε να ολοκληρωθούν οι τελευταίες εργασίες στο έργο, ιδιαίτερα στο σημείο του γεφυριού, όπου απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ασφαλή και σωστή ολοκλήρωσή τους.

Με το πέρας των εργασιών, ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία ως αμφίδρομος, διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις όλων των πολιτών, αναφέρει. Γνωρίζουμε ότι η καθυστέρηση και η προσωρινή αυτή αναστάτωση έχουν προκαλέσει ταλαιπωρία στην καθημερινότητα όλων και γι’ αυτό εκφράζουμε ειλικρινά τη λύπη μας. Ζήτησε δε την κατανόηση και τη λίγη ακόμη υπομονή των δημοτών και άλλων διακινούμενων στην περιοχή, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν με ασφάλεια και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος όλων.