Οι ναυτιλιακές μετοχές διατήρησαν ισχυρή δυναμική στο πρώτο εξάμηνο του 2026, υπεραποδίδοντας έναντι των ευρύτερων χρηματιστηριακών δεικτών, παρά την επιβράδυνση που καταγράφηκε μετά το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με ανάλυση της TradeWinds, βασισμένη σε στοιχεία της Clarksons Securities, οι 37 ναυτιλιακές εταιρείες που παρακολουθούνται κατέγραψαν μέση άνοδο 25,2% από τις αρχές του έτους έως το τέλος Ιουνίου. Συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, η συνολική απόδοση διαμορφώθηκε στο 28,6%.

Οι επιδόσεις υπολείπονται εκείνων του πρώτου τριμήνου, όταν η μέση άνοδος έφθασε το 30,6%. Ωστόσο, παρέμειναν σημαντικά υψηλότερες από την απόδοση του S&P 500, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 9,6% στο ίδιο διάστημα ή κατά 10,2% μαζί με τα μερίσματα.

Τα δεξαμενόπλοια στην κορυφή

Ο κλάδος των δεξαμενόπλοιων διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Οι μετοχές των εταιρειών του κλάδου σημείωσαν μέση άνοδο 41,3% στο πρώτο εξάμηνο και 48,6% μαζί με τα μερίσματα.

Η ισχυρή αυτή επίδοση συνδέεται με τα υψηλά επίπεδα των ναύλων, ιδιαίτερα στα δεξαμενόπλοια αργού, αλλά και με τις προσδοκίες για αυξημένες φορτώσεις από τη Μέση Ανατολή μετά την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

Η Nordic American Tankers βρέθηκε στην κορυφή των αποδόσεων, με άνοδο 61%. Ακολούθησαν η International Seaways και η Tsakos Energy Navigation, με κέρδη 57,8%, ενώ η Frontline κινήθηκε στα ίδια επίπεδα.

Με την προσθήκη των μερισμάτων, η Nordic American Tankers κατέγραψε συνολική απόδοση 73,2%, ενώ η International Seaways ακολούθησε με 71,8%. Η Frontline κατέγραψε συνολική απόδοση 64,1%, μπροστά από την Tsakos Energy Navigation, η οποία διαμορφώθηκε στο 60,6%.

Στην πρώτη πεντάδα παρέμεινε και η Okeanis Eco Tankers, με συνολική απόδοση 56,8%.

Οι bulkers κερδίζουν έδαφος

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν οι μετοχές των εταιρειών ξηρού φορτίου. Ο κλάδος κατέγραψε άνοδο 39,6% στο πρώτο εξάμηνο και 42,5% μαζί με τα μερίσματα, έναντι 23,1% στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της αγοράς capesize. Οι ναύλοι των συγκεκριμένων πλοίων ξεπέρασαν το όριο των 50.000 δολαρίων ημερησίως πριν από περίπου έναν μήνα, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον κλάδο.

Η Himalaya Shipping ήταν η μοναδική εταιρεία ξηρού φορτίου που βρέθηκε μεταξύ των κορυφαίων αποδόσεων του εξαμήνου, με άνοδο 50,9%.

Ο αναλυτής Omar Nokta εκτιμά ότι η πρόσφατη υποχώρηση των ναύλων στα capesizes έχει κυρίως εποχικό χαρακτήρα και δεν αλλάζει την ευρύτερη εικόνα της αγοράς, η οποία εξακολουθεί να στηρίζεται από ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Διόρθωση μετά τα υψηλά των ναύλων

Οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων και οι αποτιμήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα των αρχών του δεύτερου τριμήνου, καθώς οι προσδοκίες των επενδυτών είχαν κινηθεί σε ιδιαίτερα αισιόδοξα επίπεδα.

Στα product tankers, η διόρθωση ήταν εντονότερη μετά την απότομη άνοδο των ναύλων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αντίθετα, η αγορά δεξαμενόπλοιων αργού διατήρησε υψηλότερο σημείο ισορροπίας.

Τα VLCC συνέχισαν να κινούνται πάνω από τα 100.000 δολάρια ημερησίως, σύμφωνα με την ανάλυση, διατηρώντας θετικές τις προσδοκίες για τις εταιρείες μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Η πιθανή αύξηση των φορτώσεων από τη Μέση Ανατολή θεωρείται βασικός καταλύτης για τον κλάδο στο δεύτερο εξάμηνο. Οι εταιρείες μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν επίσης, αλλά με χρονική υστέρηση τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Επιφυλακτικότητα στα containerships

Στον κλάδο των containerships, οι επενδυτές εμφανίζονται πιο θετικοί απέναντι στις εταιρείες εκμίσθωσης πλοίων παρά στους ίδιους τους liner operators.

Οι εταιρείες εκμίσθωσης containerships κατέγραψαν άνοδο 24,2% στο πρώτο εξάμηνο και 27,8% μαζί με τα μερίσματα. Αντίθετα, οι liner operators ενισχύθηκαν κατά 13,9%, ή 17,6% με τα μερίσματα.

Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται στις ανησυχίες για πιθανή επαναλειτουργία της Ερυθράς Θάλασσας και για την αυξημένη παράδοση νεότευκτων πλοίων προς το τέλος του έτους. Οι εταιρείες με εξασφαλισμένα ναύλα και συμβόλαια για τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια θεωρούνται πιο προστατευμένες.

Στον κλάδο μεταφοράς αερίων, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις εταιρείες υγραερίου. Η Dorian LPG ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο με άνοδο 49,5%, κατακτώντας θέση μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων.

Το βλέμμα στο δεύτερο εξάμηνο

Παρά τη συνολική ισχυρή εικόνα του εξαμήνου, η δυναμική των ναυτιλιακών μετοχών επιβραδύνθηκε τον τελευταίο μήνα. Μόλις επτά από τις 37 εταιρείες που παρακολουθούνται κατέγραψαν άνοδο, ενώ ο μέσος όρος της αγοράς εμφάνισε απώλειες περίπου 5%.

Οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο παραμένουν θετικές, ιδιαίτερα για τα δεξαμενόπλοια, εφόσον ενισχυθούν οι φορτώσεις από τη Μέση Ανατολή και αποκατασταθούν πλήρως οι θαλάσσιες μεταφορές από τον Περσικό Κόλπο.

Η ανάκαμψη αυτή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τρία στάδια: αρχικά μέσω της αύξησης των φορτώσεων, στη συνέχεια με την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ διαθέσιμων πλοίων και φορτίων και, τέλος, μέσω της αναπλήρωσης των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου.

Capital.gr