Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια του νησιού. Η ένταση της βροχής είναι δυνατό τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Η ανακοίνωση

Αναλυτικά ο καιρός

Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την περιοχή.

Το απόγευμα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένη νέφωση, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα στα νότια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά την διάλυση της χαμηλής νέφωσης και της τοπικής αραιής ομίχλη ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.