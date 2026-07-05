Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα ανατολικά και νότια παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Η πρόγνωση του καιρού

Eποχική χαμηλή πίεση και αστάθεια επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ και σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα ανατολικά και νότια παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Δευτέρα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και στο εσωτερικό και πιθανό στα βορειοανατολικά.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα και σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι την Τετάρτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.