Στους 39 βαθμούς θα ανέλθει σήμερα η θερμοκρασία, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση μέχρι τη Δευτέρα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά στα νότια ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 35 στα βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση μέχρι τη Δευτέρα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.