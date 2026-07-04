Οι κάτοικοι του Γκουάμ και των Βόρειων Μαριάνων προετοιμάζονται για το πέρασμα ισχυρού μετεωρολογικού συστήματος, το οποίο έχει εξελιχθεί σε «υπερτυφώνα» καθώς πλησιάζει αμερικανικά εδάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό, λίγους μόλις μήνες μετά από αντίστοιχο ακραίο φαινόμενο στην περιοχή.

Στη Σαϊπάν, πρωτεύουσα των Βόρειων Μαριάνων, σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων, ενώ κάτοικοι κατέκλυσαν καταστήματα αναζητώντας κοντραπλακέ και άλλα υλικά για την ενίσχυση των κατοικιών τους. Παράλληλα, αυξημένη ήταν η κίνηση και στα σούπερ μάρκετ, με τους πολίτες να προμηθεύονται τρόφιμα μακράς διάρκειας και εμφιαλωμένο νερό.

Τα μεσάνυχτα (ώρα Κύπρου), ο τυφώνας Μπάβι κινείτο προς δυτική κατεύθυνση, προς τις νήσους Μάρσαλ και τις νήσους Βόρειες Μαριάνες, με σταθερούς ανέμους 259 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως και 314 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο κέντρου προειδοποίησης (του JTWC).