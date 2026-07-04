Ένα μωρό 18 μηνών στην Αριζόνα, το οποίο είχε ανασυρθεί χωρίς αισθήσεις από την πισίνα του σπιτιού του, εντοπίστηκε ζωντανό στο νεκροτομείο σχεδόν έξι ώρες αφότου είχε επισήμως κηρυχθεί νεκρό.

Το παιδί είχε μεταφερθεί στις 8 Φεβρουαρίου στο Mercy Gilbert Medical Center, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, παρά τις επισημάνσεις δύο αστυνομικών που ανέφεραν ότι υπήρχαν ενδείξεις ζωτικών σημείων.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου απέρριψε τις ανησυχίες τους, υποστηρίζοντας ότι το σώμα του νηπίου απλώς αντιδρούσε στις προσπάθειες ανάνηψης που είχαν προηγηθεί. Ένας αστυνομικός, μάλιστα, επιχείρησε να προσεγγίσει τον γιατρό που ανακήρυξε το παιδί νεκρό, εκείνος όμως τον αγνόησε, αναφέροντας ότι δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις.

«Μου είπε αλαζονικά ότι ήταν ο γιατρός, ότι είχε πτυχίο ιατρικής, ότι πήγε στην ιατρική σχολή για κάποιον λόγο και να τον αφήσω να κάνει τη δουλειά του», υποστήριξε στην αναφορά του. Ένας αστυνομικός άκουσε επίσης μία νοσηλεύτρια να λέει πως το παιδί είχε σφυγμό.

Παρά τις ενδείξεις ζωής που, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, παρουσίαζε το νήπιο για περίπου μία ώρα ακόμη, ο γιατρός προχώρησε στην επίσημη διαπίστωση του θανάτου του.

Ο αξιωματικός έγραψε στην αναφορά του ότι έβλεπε και άκουγε αέρα να βγαίνει από το σώμα του παιδιού και ότι του φαινόταν πως το παιδί προσπαθούσε να αναπνεύσει.

Ακόμη και μετά τη μεταφορά του παιδιού στο νεκροτομείο, ο αστυνομικός ανέφερε ότι είδε το παιδί να αναπνέει και πάλι.

«Παρατήρησα ξανά αυτό που έμοιαζε είτε με προσπάθεια να πάρει ανάσα είτε με εκπνοή αέρα, σχεδόν μία ώρα αργότερα», αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας.

Σε ηχητικά ντοκουμέντα, ο αστυνομικός ενημερώνει την οικογένεια πως θα πρέπει να αποχαιρετήσει το παιδί.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ιατροδικαστής που έφτασε για να παραλάβει τη σορό διαπίστωσε ότι το παιδί είχε ασθενή καρδιακό παλμό και αμέσως το νήπιο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Phoenix Children’s Hospital, όπου υποβλήθηκε σε εντατική θεραπεία.

Toddler found ALIVE in hospital morgue 5 hours AFTER being pronounced dead by arrogant Arizona doctor! 😡



The child now has lifelong brain damage as a result of waiting way too long to administer life saving care.



As a mother, i just don't think i could EVER get rid of the fit… pic.twitter.com/UNTi0x1Yem — Bridgett Fertig (@LightOnLiberty) July 3, 2026

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Πρόκειται για μια σπαρακτική υπόθεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Mercy Gilbert Medical Center.

«Προχωρήσαμε άμεσα σε ενδελεχή εξέταση όλων των πτυχών της φροντίδας που παρασχέθηκε, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι συνέβη και να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές αλλαγές που θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες μας. Από σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ασθενούς, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την οικογένεια και τον νομικό της εκπρόσωπο. Η ασφάλεια των ασθενών και η παροχή εξαιρετικής φροντίδας αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητά μας» αναφέρεται, επίσης, στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την καμπάνια στο GoFundMe που ξεκίνησε η οικογένεια του παιδιού, η αρχική διάγνωση στις 9 Φεβρουαρίου ήταν πολύ άσχημη. Τα ζωτικά του όργανα σταματούσαν σταδιακά να λειτουργούν, ενώ οι γιατροί ανέφεραν ότι είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, νέα μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι δεν υπήρχε εγκεφαλική βλάβη, αλλά μόνο ένας μικρός τραυματισμός, τον οποίο ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος του παιδιού αναμένεται να αντισταθμίσει.

Μακρά η αποκατάσταση της υγείας του μωρού



Παρά τη θετική εξέλιξη, η οικογένεια ανέφερε ότι το παιδί θα χρειαστεί μακρά αποκατάσταση, εκτεταμένες θεραπείες, συνεχή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη για την πλήρη ανάρρωση των οργάνων του.

Σε ενημέρωση στις 14 Φεβρουαρίου γνωστοποίησαν ότι εξακολουθούσε να αναπνέει με μηχανική υποστήριξη, ενώ το ιατρικό προσωπικό έκανε λόγο για «μωρό-θαύμα».

Σημειώνεται, τέλος, ότι η οικογένεια βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Η αστυνομία εισηγήθηκε στην εισαγγελία να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος και των γονέων για κακοποίηση παιδιού, καθώς τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι βρέθηκαν θετικοί στην ουσία THC, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι ανέφεραν έντονη οσμή μαριχουάνας στον χώρο του γκαράζ. Η εισαγγελία της κομητείας Μαρίκοπα εξετάζει την εισήγηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί απόφαση για την άσκηση διώξεων.

iefimerida.gr