Το «πάνω χέρι» στον πόλεμο με τη Ρωσία φαίνεται να αποκτά η Ουκρανία, καθώς, σύμφωνα με ανάλυση που επικαλείται το Axios, έχει πλέον τη δυνατότητα να πλήττει σχεδόν οποιονδήποτε στόχο εντός ρωσικού εδάφους, αξιοποιώντας εξελιγμένα drones και πυραύλους μεγάλης εμβέλειας.

Στόχοι όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, εργοστάσια παραγωγής οπλισμού και στρατιωτικές βάσεις φέρονται να βρίσκονται ολοένα και πιο συχνά στο επίκεντρο επιθέσεων, με ολοένα και λιγότερες περιοχές της Ρωσίας να θεωρούνται ασφαλείς.

Η Ρωσία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη ακόμα και με ελλείψεις καυσίμων, λόγω των επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων σε διυλιστήρια. Τουλάχιστον μία από αυτές τις επιθέσεις προκάλεσε σκηνές πανικού, με κατοίκους της Μόσχας να αναζητούν καταφύγιο έπειτα από εκρήξεις, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και το φαινόμενο της «μαύρης βροχής».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της αντιαεροπορικής της άμυνας για την προστασία κρίσιμων περιοχών, όπως το κέντρο της Μόσχας και μία προεδρική κατοικία, αφήνοντας άλλους στόχους περισσότερο εκτεθειμένους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε πολύ πρόσφατα ότι υπάρχουν «προβλήματα» και «ορισμένες ελλείψεις» που σχετίζονται με τα πλήγματα, επιχειρώντας ωστόσο να υποβαθμίσει τη σημασία τους.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τα σφοδρά πλήγματα στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά του Κιέβου στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να προσπαθούν να προωθηθούν στη γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ, παρά τις μεγάλες απώλειες.

Οι «κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας» του Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις λεγόμενες «κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας», έναν ειρωνικό χαρακτηρισμό για τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Τα μέσα και οι τακτικές της Ουκρανίας έχουν γίνει πολύ πιο εξελιγμένα μέσα στα χρόνια του πολέμου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πυραύλους Flamingo, κατασκευασμένους από τη Fire Point, να πλήττουν τους στόχους τους, μεταξύ των οποίων και το εργοστάσιο Titan-Barrikady, όπου παράγονται ρωσικά συστήματα πυροβολικού.

New, incredibly clear footage of a Ukrainian Flamingo cruise missile slamming into Russia's Titan-Barrikady missile plant last week. pic.twitter.com/Su30R6qRXI — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 30, 2026

Το περασμένο καλοκαίρι, εικόνες από την εντυπωσιακή επιχείρηση «Spiderweb» έδειξαν μικρά drones, τα οποία είχαν περάσει κρυφά τα σύνορα και είχαν εξοπλιστεί με εκρηκτικά, να κατευθύνονται εναντίον σταθμευμένων και απροστάτευτων πολεμικών αεροσκαφών.

Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την αρχική φάση του πολέμου. Η Ουκρανία βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό σε εγχώριας παραγωγής drones και τροποποιημένους πυραύλους, εξαπολύοντας επιθέσεις ακόμη και σε περιοχές όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα.

«Κλασική αεροπορική απομόνωση, αλλά με drones και πυραύλους»

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), το Κίεβο έχει «μεταφέρει με θεαματικό τρόπο τον πόλεμο στο ρωσικό έδαφος το 2026, οργανώνοντας μια σειρά από πλήγματα μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας με στόχο τη διατάραξη και την καταστροφή της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας και των προμηθειών».

Όπως σημειώνει η ίδια έκθεση, πρόκειται για «κλασική αεροπορική απομόνωση, μόνο που γίνεται με drones και πυραύλους -όχι με αεροσκάφη».

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή χρειάστηκε χρόνο. Ένας από τους λόγους ήταν οι περιορισμοί που είχαν θέσει οι δυτικές χώρες σχετικά με το ποια όπλα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία, πού και με ποιον τρόπο. Παράλληλα, δεν είναι όλες οι ουκρανικές επιθέσεις επιτυχημένες, καθώς τα ρωσικά συστήματα αναχαίτισης και ηλεκτρονικού πολέμου συνεχίζουν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε αρκετές περιπτώσεις.

🦩 Stunning footage of a Flamingo missile launch toward Volgograd — now it's clear why it's called that.



Today, Ukraine struck the Titan-Barrikady plant, one of the key enterprises of Russia's military-industrial complex.



The facility manufactures launch systems, artillery… pic.twitter.com/2dwhpPMdkr — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026

Το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι η επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών που, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, έχει ξεκινήσει η Ουκρανία, με στόχο να αναγκάσει τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προς το παρόν, ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ουσιαστικής διπλωματικής κινητικότητας.

protothema.gr