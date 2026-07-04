€1,3 δισ. έλλειμα κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ το ισοζύγιο υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα €1,2 δισ., σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

> Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς δείκτες που καταγράφει τη διαφορά μεταξύ των συνολικών εισπράξεων και των συνολικών πληρωμών μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως ένα έτος). Ουσιαστικά, δείχνει αν μια χώρα παράγει και εξάγει περισσότερα από όσα καταναλώνει και εισάγει, αποτυπώνοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την οικονομική της θέση.

7.943 ευρώ τον μήνα, ξεκινώντας με μόλις 250 ευρώ, δηλώνει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία Altivex Neural 7.0, το οποίο δίνει, λέει, σε κάθε Έλληνα πολίτη τη δυνατότητα να κερδίζει έως και 7.943 ευρώ τον μήνα, ξεκινώντας με μόλις 250 ευρώ!

> Σε συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα», εξήγησε: «Πριν από έξι χρόνια, σε αυστηρά προσωπική βάση, άρχισα σοβαρές συζητήσεις με ανθρώπους που πραγματικά χτίζουν τεχνολογία συναλλαγών βάσει τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μιλώ για fund managers ή τραπεζικούς διαμεσολαβητές. Μιλώ για τους ανθρώπους που γράφουν τους αλγόριθμους. Δοκίμασα τα πάντα με τα δικά μου χρήματα. Τρία χρόνια δεδομένων πριν πω ούτε μια λέξη σε κανέναν.

Η αρχική μου κατάθεση 250 ευρώ αυξήθηκε σε πάνω από 18.000 ευρώ τον πρώτο χρόνο. Επανεπένδυσα. Ζήτησα ανεξάρτητο έλεγχο δύο φορές. Τα αποτελέσματα ήταν αδιαμφισβήτητα».

Υπογράμμιση : Αυτό το απόκομμα που θα διαβάσετε τώρα από άρθρο του Άριστου Μιχαηλίδη, προχθές Πέμπτη, πιστέψτε με, οι αριθμοί τρομάζουν:

«Όταν έλεγα σε έναν πολιτικό ότι έπρεπε να κάνουν κάτι για τα σπίτια του κόσμου που περνούν στα χέρια των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, ήταν σίγουρος ότι υπερβάλλω. Μα, μόνο καμιά εκατοπενηνταριά πρώτες κατοικίες εκποιήθηκαν, έλεγε. Δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα οι εκποιήσεις, όμως. Ήταν πάντα που παραδίδονται τα ακίνητα (ναι και πρώτες κατοικίες) από πολίτες και επιχειρήσεις “οικειοθελώς” στις εταιρείες για να απελευθερωθούν από τα δάνεια. Τα φουσκωμένα δάνεια, εννοείται.

Να, που υπάρχουν και αριθμοί. Τους έδωσε για πρώτη φορά η Κεντρική Τράπεζα. Στα τέλη Μαρτίου 2026 οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων κατείχαν 8.014 ακίνητα συνολικής αγοραίας αξίας 968 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως από ανακτήσεις εξασφαλίσεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. “Ανακτήσεις εξασφαλίσεων”, το λένε, ακούγεται πιο πολιτισμένο. Αυτές οι εταιρείες, σχεδόν όλες ξένων συμφερόντων, είναι πλέον ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο.

> Επιστρέψαμε στην εποχή των μεγαλοτσιφλικάδων».

16,73 δισεκατομμύρια ευρώ ξόδεψαν οι Ελληναράδες σε τυχερά παιχνίδια. Ιδιαιτέρως σε στοιχήματα. Τώρα δε με το Μουντιάλ, έχουν αφηνιάσει. Κάνουν ό,τι τα ξέρουν όλα, αλλά πολύ λίγοι πάνε τελικά στο ταμείο!

> Ντρέπομαι πραγματικά που οι περισσότερες διαφημίσεις σε όλα τα ΜΜΜ στην Ελλάδα, είναι για το στοίχημα. Τον τζόγο. Στ’ αλήθεια ντρέπομαι. Για να μην πω και πιο βαριά λέξη!

In Memoriam . Γιώργος Τσαλακός, 75, Κύπριος δημοσιογράφος. Τελεία! Πέρασε από πολλές διευθυντικές θέσεις. Όποτε τον φώναζαν «κ. Διευθυντά», απαντούσε «Γιώργος». Δεν ήθελε τίτλους. Ρεπορτάζ ήθελε. Δούλεψα μαζί του ένα φεγγάρι. Ήρθε στην Αθήνα και μου είπε «σε θέλει ο Σωκράτης, ο Χάσικος. Να έρθεις στην Κύπρο. Να αναλάβεις την “Αλήθεια”». Μόνο εσένα ξέρω, του απάντησα και δώσαμε τα χέρια. Ο Γιώργος είχε ένα βλέμμα που έσταζε χαμόγελο. Χαμηλόφωνος ήταν. Φυσική ευγένεια είχε. Λάτρευε και επιζητούσε το ρεπορτάζ. «Γίναμε όλοι αρθρογράφοι», φώναζε. «Πού πήγαν οι δημοσιογράφοι; Στον δρόμο είναι το πεδίο τους». Αναπαύσου εν ειρήνη, δάσκαλε!

(*) Οι Αριθμοί έχουν τη δική τους γλώσσα. Οι Υπογραμμίσεις προκαλούν…