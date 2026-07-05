Η Alina Vaduva, 15½ ετών, από Ρουμανία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της, στην Έγκωμη, επαρχία Λευκωσίας, από τις 2π.μ. της 5ης Ιουλίου, 2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με κόκκινα μακριά μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε ολόσωμη κοντή φόρμα χρώματος καφέ και αθλητικά παπούτσια μαύρου και άσπρου χρώματος.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.