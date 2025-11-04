Ανησυχητικά παραμένουν τα στοιχεία που αφορούν την κακοποίηση και κακομεταχείριση ζώων στην Κύπρο. Παρά τις συνεχείς καταγγελίες και τις εκκλήσεις των φιλοζωικών οργανώσεων, η εφαρμογή της νομοθεσίας παραμένει ελλιπής, με τους εθελοντές να καλούνται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την προστασία των ζώων.

Την ίδια ώρα, οι φιλοζωικές καταγγέλλουν αδιαφορία και αδράνεια από τις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας πως «οι καταγγελίες είναι πολλές, αλλά δεν γίνεται απολύτως τίποτα».

Εκατοντάδες τα περιστατικά κακοποίησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το philenews, από το 2021 μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου του 2025 καταγράφηκαν συνολικά 286 περιστατικά κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ζώων.

Συγκεκριμένα, το 2021 σημειώθηκαν 66 περιστατικά, το 2022 62, το 2023 76, το 2024 59 υποθέσεις κακοποίησης, ενώ μέχρι στιγμής το 2025 οι υποθέσεις έχουν φτάσει τις 23.

Ειδικότερα, μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα καταγράφηκαν 18 αδικήματα για βλάβη σε ζώα, 46 υποθέσεις για χορήγηση δηλητηρίου, 11 υποθέσεις για περιαγωγή ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου, 4 υποθέσεις για θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή ως στόχου εξάσκησης, 1 υπόθεση για χρήση ζώου σε εκθέσεις και διαφημίσεις όπου προκαλείται πόνος, ταλαιπωρία ή τραυματισμός, 3 υποθέσεις για βασανισμό ζώου, καθώς και 203 κατηγορίες για άλλα αδικήματα που απορρέουν από τον περί Προστασίας και Ευημερίας Ζώων Νόμο.

«Οι καταγγελίες είναι πολλές, αλλά δεν γίνεται απολύτως τίποτα»

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φιλοζωικές οργανώσεις, αλλά και για την αδιαφορία των αρμόδιων αρχών σε σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την ευημερία των ζώων, μίλησε στο philenews η πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Simba Animal Aid, κ. Νατάσα Μιχαηλίδου.

Αρχικά ανέφερε ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία που ψηφίστηκε στην Κύπρο για την προστασία και ευημερία των ζώων. «Έχω φιλοζωική οργάνωση και εδώ και χρόνια έχω στείλει δεκάδες επιστολές και καταγγελίες χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Μόνο μία φορά έγινε κατάσχεση σκύλου στο Λατσί», είπε.

Συμπλήρωσε ότι ποτέ δεν κατάφερε να πάρει σκύλο μετά από κατάσχεση. «Απλώς κάνουν παρατήρηση στον ιδιοκτήτη. Οι καταγγελίες είναι πολλές, αλλά δεν γίνεται απολύτως τίποτα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθεί η Βουλή στη νομοθεσία, σημειώνοντας ότι δεν έγινε αποδεκτή η εισήγηση για τις προδιαγραφές των κλουβιών. «Πάντα βρίσκουν δικαιολογία ότι δεν συμφωνούν οι φιλοζωικές. Δεν προχώρησαν λόγω των κυνηγών», ανέφερε.

Η κα. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι υπάρχουν φιλοζωικές που δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές των κλουβιών, γιατί ουσιαστικά αποδέχονται την αιχμαλώτιση των ζώων. «Κάποιες άλλες φιλοζωικές, όπως η δική μας, λέμε ότι δεν συμφωνούμε με την αιχμαλώτιση των ζώων μέσα σε κλουβιά, όμως επειδή η Κύπρος έχει γεμίσει με κλουβιά, αποδεχθήκαμε τις προδιαγραφές όπως οι διαστάσεις, η καθαριότητα και άλλα», είπε.

Πρόσθεσε ότι η πρόταση δεν εγκρίθηκε, καθώς πολλοί κυνηγοί θα αναγκάζονταν να φτιάξουν ξανά τα κλουβιά τους.

Η διαβίωση σκύλου μέσα σε ακατάλληλο κλουβί

«Τα βάζουν μέσα στις αποθήκες και τους κάνουν ευθανασία»

Η πρόεδρος της Simba Animal Aid αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ευθανασίας ζώων. Όπως εξήγησε, μέσα σε 15 ημέρες οι δήμοι δικαιούνται να προχωρήσουν σε ευθανασία υγιών ζώων αν δεν βρεθεί ιδιοκτήτης.

«Εκτός από τους μεγάλους δήμους, κανένας άλλος δεν διαθέτει κλουβιά προσωρινής φύλαξης, όπως προνοεί ο νόμος. Τα βάζουν μέσα στις αποθήκες και τους κάνουν ευθανασία», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, κατέθεσε πρόταση για να σταματήσει η ευθανασία, ωστόσο οι δήμοι δεν την αποδέχθηκαν.

«Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, εκτός κι αν εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία», υπογράμμισε.

Επιπλέον ανέφερε ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς, στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 250.000 αδέσποτοι σκύλοι, ενώ οι ευθανασίες φτάνουν τις 40.000–50.000 ετησίως. «Οι αρμόδιες αρχές δεν γνωρίζουν καν πόσα καταφύγια υπάρχουν στην Κύπρο», σημείωσε.

Τέλος, ανέφερε ότι η ευθανασία ζώων δεν είναι η λύση. Οι δήμοι, όπως ορίζει ο νόμος, θα έπρεπε να διαθέτουν χώρους προσωρινής φύλαξης και να συνεργάζονται με τις φιλοζωικές οργανώσεις. «Έχουν αφήσει όλη την ευθύνη στους εθελοντές», κατέληξε.

Σε άθλιες συνθήκες εντοπίστηκε σκύλος στην Ξυλοφάγου

Σε άθλιες συνθήκες εντοπίστηκε σκύλος στην Ξυλοφάγου

Το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στοχεύει στην ψήφιση του περί Σκύλων Νόμου πριν από τα Χριστούγεννα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, μιλώντας στο philenews, ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του νομοσχεδίου.



«Διαδικαστικά, το νομοσχέδιο θα τεθεί εκ νέου για συζήτηση και τοποθετήσεις στην Επιτροπή. Ακολούθως, οι βουλευτές θα έχουν στη διάθεσή τους δύο εβδομάδες για τυχόν σχόλια, και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ευθανασίας ζώων, ξεκαθάρισε ότι στον νόμο δεν θα περιλαμβάνεται πρόνοια για ευθανασία, πρακτική που ακολουθούσαν ορισμένοι δήμοι εντός 15 ημερών από τον εντοπισμό αδέσποτου σκύλου.

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των κλουβιών, ανέφερε ότι αυτές ρυθμίζονται μέσω κανονισμού και ότι αναμένει από την κυβέρνηση να τον καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση.