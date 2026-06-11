Σε μια ιστορική στιγμή για τη Βαρκελώνη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ευλόγησε τον κεντρικό πύργο του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του υψηλότερου τμήματος του εμβληματικού ναού που σχεδίασε ο Αντόνι Γκαουντί πριν από 144 χρόνια.

Barcelona, you win. Sagrada Família. Just incredible.



Watch the whole thing with the sound on pic.twitter.com/y9OugYBQmw June 10, 2026

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄, της βασίλισσας Λετίθια, του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, εκατοντάδων επισκόπων και δεκάδων χιλιάδων πιστών που κατέκλυσαν τους δρόμους της καταλανικής πρωτεύουσας.

Με την ολοκλήρωση του πύργου του Ιησού Χριστού, ύψους 172,5 μέτρων, η Σαγράδα Φαμίλια αναδεικνύεται πλέον ως η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο και το υψηλότερο κτίριο της Βαρκελώνης.

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Η τελετή φωτισμού του Πύργου του Χριστού ξεκίνησε από τη βάση μέχρι τη φωταγώγηση του σταυρού κορυφώθηκε με ένα σόου από drones, τα οποία σχεδίασαν τη μορφή του Γκαουντί και τη φράση «πρώτα αγάπη, μετά τεχνική».

Veiem per primera vegada la torre de Jesucrist il·luminada!

L'espectacle de llum iniciat des de la base fins a la il·luminació de la creu ha culminat amb una composició de llums guiats per drons, que han dibuixat la figura Gaudí i la frase «primer l'amor, després la tècnica». pic.twitter.com/J5SQxXD4s5 June 10, 2026

Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής λειτουργίας, ο Ποντίφικας χαρακτήρισε τη βασιλική «κάτι πολύ περισσότερο από ένα μνημείο», υπογραμμίζοντας ότι παραμένει «ένα έργο σε εξέλιξη», όπως ακριβώς και η πορεία της χριστιανικής ζωής.

«Η χριστιανική ζωή είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ», τόνισε ο Πάπας, προσθέτοντας παράλληλα ότι «δεν μπορούμε να πιστεύουμε σε έναν Ιησού που θέλει τον πόλεμο ή τη δολοφονία αθώων».

Η παρακαταθήκη του Γκαουντί

Η επίσκεψη του Πάπα συνέπεσε με τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του Αντόνι Γκαουντί, του ιδιοφυούς αρχιτέκτονα που αφιέρωσε τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του στην κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια.

Ο Λέων ΙΔ΄ απέτισε φόρο τιμής στον Καταλανό δημιουργό, χαρακτηρίζοντας το έργο του «αρχιτεκτονικό αριστούργημα από πέτρα, χρώμα και φως». Όπως σημείωσε, η βασιλική αποτελεί σύμβολο ενότητας και αρμονίας για ολόκληρη την Ισπανία.

#VisitaPapaRTVE | Valentina nació con síndrome de Leber, lo que hace que solo pueda distinguir luces y sombras.



Ella es la encargada de explicar la arquitectura de la catedral a los reyes y al papa. pic.twitter.com/4MKGCwgVgC — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 10, 2026

Η Σαγράδα Φαμίλια, που προσελκύει περισσότερους από πέντε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία παγκοσμίως. Ο Γκαουντί, ο οποίος έχει ήδη ανακηρυχθεί «σεβαστός» από την Καθολική Εκκλησία, βρίσκεται σε πορεία προς πιθανή αγιοποίηση.

Μια πόλη σε γιορτινό αλλά και αυστηρά φυλασσόμενο κλίμα

Η επίσκεψη του Πάπα προκάλεσε πρωτοφανή κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας. Πολλοί δρόμοι έκλεισαν, σταθμοί του μετρό τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν γύρω από τη Σαγράδα Φαμίλια.

Παρά τους περιορισμούς, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν για ώρες προκειμένου να δουν από κοντά τον Ποντίφικα. Πολλοί πιστοί είχαν καταλάβει θέσεις από τα ξημερώματα, κρατώντας σημαίες του Βατικανού και φωτογραφίες του νέου Πάπα.

L'omaggio del #Papa alla tomba di Antoni Gaudì pic.twitter.com/mUHZvRXICf — Vatican News (@vaticannews_it) June 10, 2026

Μετά την τελετή, πλήθος κόσμου παρέμεινε στην περιοχή για να παρακολουθήσει θέαμα πυροτεχνημάτων αφιερωμένο στην ολοκλήρωση του πύργου του Ιησού Χριστού.

Σε μια ιστορική στιγμή για τη Βαρκελώνη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ευλόγησε τον κεντρικό πύργο του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του υψηλότερου τμήματος του εμβληματικού ναού που σχεδίασε ο Αντόνι Γκαουντί πριν από 144 χρόνια.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄, της βασίλισσας Λετίθια, του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, εκατοντάδων επισκόπων και δεκάδων χιλιάδων πιστών που κατέκλυσαν τους δρόμους της καταλανικής πρωτεύουσας.

Με την ολοκλήρωση του πύργου του Ιησού Χριστού, ύψους 172,5 μέτρων, η Σαγράδα Φαμίλια αναδεικνύεται πλέον ως η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο και το υψηλότερο κτίριο της Βαρκελώνης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄, της βασίλισσας Λετίθια, του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, εκατοντάδων επισκόπων και δεκάδων χιλιάδων πιστών που κατέκλυσαν τους δρόμους της καταλανικής πρωτεύουσας.

Δείτε το φαντασμαγορικό βίντεο:

Η τελετή φωτισμού του Πύργου του Χριστού ξεκίνησε από τη βάση μέχρι τη φωταγώγηση του σταυρού κορυφώθηκε με ένα σόου από drones, τα οποία σχεδίασαν τη μορφή του Γκαουντί και τη φράση «πρώτα αγάπη, μετά τεχνική».

Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής λειτουργίας, ο Ποντίφικας χαρακτήρισε τη βασιλική «κάτι πολύ περισσότερο από ένα μνημείο», υπογραμμίζοντας ότι παραμένει «ένα έργο σε εξέλιξη», όπως ακριβώς και η πορεία της χριστιανικής ζωής.

«Η χριστιανική ζωή είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ», τόνισε ο Πάπας, προσθέτοντας παράλληλα ότι «δεν μπορούμε να πιστεύουμε σε έναν Ιησού που θέλει τον πόλεμο ή τη δολοφονία αθώων».

Η παρακαταθήκη του Γκαουντί

Η επίσκεψη του Πάπα συνέπεσε με τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του Αντόνι Γκαουντί, του ιδιοφυούς αρχιτέκτονα που αφιέρωσε τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του στην κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια.

ΚΟΣΜΟΣ 10/06/2026 20:48

Τα εγκαίνια του πύργου της Σαγράδα Φαμίλια που οραματίστηκε ο Γκαουντί -Παρόντες ο Πάπας, ο βασιλιάς Φελίπε και η Λετίθια

Ο Λέων ΙΔ΄ απέτισε φόρο τιμής στον Καταλανό δημιουργό, χαρακτηρίζοντας το έργο του «αρχιτεκτονικό αριστούργημα από πέτρα, χρώμα και φως». Όπως σημείωσε, η βασιλική αποτελεί σύμβολο ενότητας και αρμονίας για ολόκληρη την Ισπανία.

Η Σαγράδα Φαμίλια, που προσελκύει περισσότερους από πέντε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία παγκοσμίως. Ο Γκαουντί, ο οποίος έχει ήδη ανακηρυχθεί «σεβαστός» από την Καθολική Εκκλησία, βρίσκεται σε πορεία προς πιθανή αγιοποίηση.

Μια πόλη σε γιορτινό αλλά και αυστηρά φυλασσόμενο κλίμα

Η επίσκεψη του Πάπα προκάλεσε πρωτοφανή κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας. Πολλοί δρόμοι έκλεισαν, σταθμοί του μετρό τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν γύρω από τη Σαγράδα Φαμίλια.

Παρά τους περιορισμούς, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν για ώρες προκειμένου να δουν από κοντά τον Ποντίφικα. Πολλοί πιστοί είχαν καταλάβει θέσεις από τα ξημερώματα, κρατώντας σημαίες του Βατικανού και φωτογραφίες του νέου Πάπα.

Οι εκκρεμότητες και η διαμάχη για το αρχικό όραμα του ναού

Παρά την ολοκλήρωση του υψηλότερου πύργου, η Σαγράδα Φαμίλια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως. Η κατασκευή της εντυπωσιακής πρόσοψης της Δόξας, η οποία θα αποτελέσει την κεντρική είσοδο του ναού, αναμένεται να συνεχιστεί για περίπου μία ακόμη δεκαετία.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για το κατά πόσο το σημερινό έργο ανταποκρίνεται στο αρχικό όραμα του Γκαουντί. Η διαμάχη αυτή διαρκεί εδώ και δεκαετίες, με αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες να έχουν εκφράσει κατά καιρούς επιφυλάξεις για τις σύγχρονες παρεμβάσεις.

Ωστόσο, ο επικεφαλής αρχιτέκτονας του έργου, Τζόρντι Φαουλί, υποστηρίζει ότι τα σχέδια και οι οδηγίες που άφησε ο Γκαουντί επαρκούν ώστε να ολοκληρωθεί η βασιλική σύμφωνα με το αρχικό του όραμα.

Η ευλογία του τελευταίου πύργου από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για το παγκόσμιο σύμβολο της Βαρκελώνης. Ωστόσο, όπως και η ίδια η Σαγράδα Φαμίλια, έτσι και η συζήτηση γύρω από την κληρονομιά του Γκαουντί φαίνεται πως θα συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια.

Η Σαγράδα Φαμίλια αποκαλύπτει τα μυστικά της: Τα κρυμμένα σύμβολα, ο τάφος του Γκαουντί

Η ευλογία του τελευταίου πύργου της Σαγράδα Φαμίλια από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ έφερε ξανά στο επίκεντρο το εμβληματικό έργο του Αντόνι Γκαουντί.

Έναν αιώνα μετά τον θάνατο του Καταλανού αρχιτέκτονα, η διάσημη βασιλική της Βαρκελώνης εξακολουθεί να εντυπωσιάζει όχι μόνο για την αρχιτεκτονική της μοναδικότητα, αλλά και για τα μυστικά, τους συμβολισμούς και τις τεχνικές καινοτομίες που κρύβει στο εσωτερικό και το εξωτερικό της.

Οι γρίφοι που είναι χαραγμένοι στην πέτρα

Όποιος από τα εκατομμύρια των επισκεπτών που περνούν κάθε χρόνο τις πύλες της Σαγράδα Φαμίλια παρατηρήσει προσεκτικά τις εντυπωσιακές προσόψεις της, θα ανακαλύψει ότι πρόκειται για ένα τεράστιο «βιβλίο» συμβόλων και αλληγοριών, όπως επισημαίνει το Associated Press.

Στην Πρόσοψη των Παθών, όπου αποτυπώνονται οι τελευταίες στιγμές του Χριστού, ξεχωρίζει ένα μυστηριώδες αριθμητικό τετράγωνο. Οι αριθμοί είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε το άθροισμα κάθε γραμμής, στήλης ή διαγωνίου να ισούται με 33, την ηλικία του Ιησού κατά τη Σταύρωση.

Λίγο πιο πέρα, ένα μικρό λαβυρινθοειδές σύμβολο παραπέμπει στην ανάγκη διατήρησης της πίστης ακόμη και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται χαμένος.

Ανάμεσα στις βιβλικές σκηνές, οι πιο παρατηρητικοί μπορούν να εντοπίσουν ακόμη και τη μορφή του ίδιου του Γκαουντί, ο οποίος «παρακολουθεί» συμβολικά την πορεία του Χριστού προς τον Γολγοθά.

Ο τάφος του Γκαουντί κάτω από τη βασιλική

Κάτω από τον επιβλητικό ναό – ο οποίος απέκτησε επίσημη οικοδομική άδεια μόλις το 2019, περίπου 137 χρόνια μετά τη θεμελίωσή του – βρίσκεται ένας πολύ πιο λιτός και ήσυχος χώρος που αρκετοί επισκέπτες αγνοούν.

Στην υπόγεια κρύπτη της Σαγράδα Φαμίλια αναπαύεται ο ίδιος ο Γκαουντί, ο οποίος πέθανε το 1926, λίγες ημέρες αφότου παρασύρθηκε από τραμ στους δρόμους της Βαρκελώνης.

Ο τάφος του αποτελεί σημείο προσκυνήματος για χιλιάδες πιστούς που ανάβουν κεριά και προσεύχονται. Το Βατικανό έχει ήδη αναγνωρίσει τον Καταλανό αρχιτέκτονα ως «Σεβάσμιο», ενώ η διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αγιοποίησή του βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το μυστικό της αντοχής της Σαγράδα Φαμίλια: Μια ιδέα 1.500 ετών

Πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα του ναού κρύβεται ένα εξαιρετικό τεχνικό επίτευγμα, όπως εξηγεί το BBC.

Ο Γκαουντί εμπνεύστηκε από την καμπύλη της λεγόμενης αλυσοειδούς αψίδας, μια αρχιτεκτονική αρχή που χρησιμοποιήθηκε ήδη από την αρχαιότητα και συναντάται στο περίφημο τόξο του Τάκ-ι-Κισρά, στο σημερινό Ιράκ.

Παρατηρώντας το σχήμα που δημιουργεί μια αλυσίδα όταν κρέμεται ελεύθερα, αντιλήφθηκε ότι η ανεστραμμένη μορφή της προσφέρει εξαιρετική στατική αντοχή. Με βάση αυτή την ιδέα σχεδίασε τους κίονες της Σαγράδα Φαμίλια, οι οποίοι θυμίζουν κορμούς δέντρων που διακλαδίζονται προς τα πάνω.

Το αποτέλεσμα είναι ένας εσωτερικός χώρος που μοιάζει με πέτρινο δάσος και ταυτόχρονα μπορεί να στηρίξει το τεράστιο βάρος των 18 πύργων του συγκροτήματος χωρίς τα εξωτερικά στηρίγματα που χαρακτηρίζουν πολλούς γοτθικούς καθεδρικούς ναούς.

Σύγχρονη τεχνολογία για ένα διαχρονικό όραμα

Η ολοκλήρωση των υψηλότερων πύργων της Σαγράδα Φαμίλια δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη βοήθεια της σύγχρονης μηχανικής.

Όταν ξεκίνησε η κατασκευή του Πύργου της Παναγίας, οι μηχανικοί διαπίστωσαν ότι μια συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα θα ήταν υπερβολικά βαριά για τα θεμέλια του ναού.

Η λύση δόθηκε μέσω ειδικών προεντεταμένων λίθινων πάνελ, ενισχυμένων εσωτερικά με χαλύβδινους τένοντες. Η τεχνική αυτή επιτρέπει στους πύργους να αντέχουν ισχυρούς ανέμους και μεγάλες φορτίσεις, μειώνοντας παράλληλα το συνολικό βάρος της κατασκευής.

Σήμερα, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ρωγμών και τη συντήρηση του μνημείου, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τις χρονοβόρες χειροκίνητες επιθεωρήσεις.

Γεράκια, κοχύλια και παπικά άμφια

Πέρα από τα αρχιτεκτονικά της θαύματα, η Σαγράδα Φαμίλια φιλοξενεί και λιγότερο γνωστούς θησαυρούς.

Στους πύργους της φωλιάζει εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες μια οικογένεια πετριτών γερακιών, που συμβάλλει στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και στον περιορισμό του πληθυσμού των περιστεριών.

Στο εσωτερικό του ναού βρίσκεται επίσης ένα τεράστιο φυσικό κοχύλι από τις Φιλιππίνες, το οποίο χρησιμοποιείται ως δοχείο αγιασμού. Παράλληλα, σε ειδικό χώρο φυλάσσονται σημαντικά κειμήλια και άμφια της βασιλικής, ανάμεσά τους και το ένδυμα που χρησιμοποίησε ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ κατά τα εγκαίνια του ναού το 2010.

Παρότι η Σαγράδα Φαμίλια πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην ολοκλήρωσή της, σημαντικά τμήματα, όπως η μεγαλοπρεπής Πρόσοψη της Δόξας, παραμένουν υπό κατασκευή. Ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο μυστικό του έργου του Γκαουντί: ένας ναός που, έναν αιώνα μετά τον θάνατο του δημιουργού του, συνεχίζει να εξελίσσεται σαν ένας ζωντανός οργανισμός.

iefimerida.gr