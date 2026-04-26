Ευχαριστήριο μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, έστειλε το Σάββατο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ο Κόστα ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία και την ενέργειά του, δίνοντας παράλληλα υπόσχεση επιστροφής στην Κύπρο.

Σε ανάρτηση του, σημείωσε: «Σας ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία σας και το υπέροχο περιβάλλον που προσφέρατε για τις συζητήσεις μας»

«Εαν μου επιτρέπετε να δανειστώ μια άλλη οικεία λέξη με ελληνικές ρίζες, σας ευχαριστώ για την ενέργειά σας. Αν η συνέργεια αντανακλά αυτά που πετυχαίνουμε μαζί, τότε η ενέργεια είναι αυτή που μας οδηγεί μπροστά», πρόσθεσε ο κ. Κόστα.

Αναφερόμενος σε σαρδάμ του στις δηλώσεις του στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έδωσε υπόσχεση επιστροφής στην Κύπρο: «Θα επιστρέψω στην Κύπρο – και μέχρι τότε, θα έχω κατακτήσει την προφορά της Αγίας Νάπας», ανέφερε.

Thank you dear @Christodulides for your hospitality and the wonderful settings that you provided for our exchanges.



And if I may borrow another familiar word with Greek roots, thanks for your energy. If synergy reflects what we accomplish together, then energy is what drives us… https://t.co/8r7UBaJL0m — António Costa (@eucopresident) April 25, 2026

Νωρίτερα σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στον Πρόεδρο Κόστα, στο σαρδάμ και την καλή του διάθεση, σημείωσε ότι «μια λέξη που ήδη ξέρεις να προφέρεις τέλεια μέσω της δουλειάς σου είναι η ‘συνέργεια’,» προσθέτοντας ότι είναι ακριβώς αυτό που έχει βάλει υπό την ηγεσία του σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Dear Antonio,



‘A’ for effort, and full marks for good humour.



There is, however, one Greek word you already pronounce perfectly through your work: *synergy*. It comes from the Greek συνέργια, and it is exactly what the European Council under your leadership put into practice.… pic.twitter.com/si8XECEA6F April 25, 2026

«Θα χαρούμε πολύ να σας καλωσορίσουμε ξανά στην Κύπρο, για περισσότερες επισκέψεις, περισσότερες συνομιλίες, περισσότερη φιλία και ίσως ένα σύντομο σεμινάριο προφοράς στην πορεία. Μέχρι τότε, σας ευχαριστούμε για τη φιλία, το έργο που κάνετε για την Ένωσή μας και, πάνω απ’ όλα, για το πνεύμα συνέργειας», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΚΥΠΕ