Αύξηση 4% στην Κύπρο και συνολική άνοδο 7,3% σε επίπεδο ομίλου κατέγραψε η Jumbo κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις των καταστημάτων, φυσικών και ηλεκτρονικού, στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 4% τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στο σύνολο του πρώτου τριμήνου, οι πωλήσεις στην κυπριακή αγορά κινήθηκαν επίσης ανοδικά κατά περίπου 4% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 7,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ μόνο τον Μάρτιο ενισχύθηκαν κατά περίπου 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η διοίκηση εκτιμά ότι μετά την πασχαλινή περίοδο αναμένεται εξισορρόπηση του ρυθμού πωλήσεων κατά τον Απρίλιο.

Η εταιρεία σημειώνει ότι η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει το οικονομικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή και επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά, με ορατές επιπτώσεις και σε αγορές όπως η Κύπρος. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις πιέσεις στο κόστος και στο γενικότερο κλίμα της αγοράς.

Στην Ελλάδα, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά περίπου 18% τον Μάρτιο και κατά περίπου 11% στο πρώτο τρίμηνο. Στη Βουλγαρία, η άνοδος διαμορφώθηκε σε περίπου 12% τον Μάρτιο και 11% στο τρίμηνο, ενώ στη Ρουμανία καταγράφηκε μείωση κατά περίπου 5% τον Μάρτιο και 4% στο πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, η Jumbo ολοκλήρωσε την αγορά του μισθωμένου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Military στο Βουκουρέστι, στην πρώτη αντίστοιχη κίνηση για το 2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για απόκτηση καταστημάτων που ήδη λειτουργούν. Τον Μάρτιο, εξάλλου, ο συνεργάτης του ομίλου στο Ισραήλ, Fox Group, προχώρησε στο άνοιγμα του έκτου καταστήματος JUMBO στην τοπική αγορά.

Η Jumbo ανακοίνωσε επίσης ότι τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2025 θα δημοσιευθούν στις 28 Απριλίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ η τηλεδιάσκεψη με επενδυτές θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου στις 16:30.